Най-податливите на фалшиви новини: млади, нискообразовани и от малки градове

Голяма част от българите разпознават фалшивите новини, но докато хората с висше образование, които са на средна възраст и живеят в големите градове, са по-скоро резистентни към тях, голяма група от младите с по-ниско образование в малките населени места са основен обект на лъжите. Сред тях е и най-висок процентът на тези, които не могат да ги различат от вярната информация. Близо 13 процента пък изобщо не знаят какво означава фалшива новина. Една четвърт от запитаните обаче всеки ден се сблъскват с такава.Това са част от изводите от национално проучване на агенция "Алфа рисърч", проведено по инициатива на Медийната програма на фондация "Конрад Аденауер". То стана основа на дискусия, организирана съвместно със Софийския форум за сигурност и фондация "Медийна демокрация" във вторник.Българите се информират за политическите новини основно от телевизията - 90.6%, каза управляващият съдружник на "Алфа рисърч" Боряна Димитрова, според която "стои въпросът за отговорността на този неанонимен канал". Далеч след него в предпочитанията остават сайтовете - 23.6% от запитаните ги използват, а 22.5% ползват социалните мрежи. Едва 18% от всички четат преса - вестници и списания, а радио като информационен канал е предпочитан от 16.6% от анкетираните. В дъното на класацията са сайтовете на институциите - държавни и неправителствени, които се използват от по-малко от 6%. Общо около 40% са тези, които научават новините от медии извън телевизията.В тази подредба обаче има едно показателно изключение - единствената група, в която телевизията губи първенството, е тази на младите (18 - 30 г.) - там предпочитаните източници на информация за политика са сайтовете и социалните мрежи - 83% срещу 77% за телевизията. По думите на Димитрова "интернет представлява лоу-кост канал за разпространение на фалшиви новини". Този факт допълва картината, в която част от младите с по-ниско образование от малките градове и села по-скоро са податливи на неистини.Силата на тв канала като източник на информация в България вече беше регистрирана и от фондация "Отворено общество" през 2016 г. Проучване на общественото мнение тогава показа, че 74% от българите получават информация от телевизиите, докато 20% разчитат на интернет. Тогава социологът от БАН Алексей Пампоров коментира: "Телевизиите не са анонимни. Може и да не сте съгласни с това, което виждате, но виждате кой говори."Изпълнителният директор на фондация "Медийна демокрация" Орлин Спасов коментира, че телевизиите в България се ползват с около 20% по-високо доверие от регистрираното средно за ЕС от Евробарометър. Специфичното за този пазар е, че телевизията има задачата да неутрализира фалшивите новини, езика на омразата и екстремизма на повечето от останалите медии. "Под телевизии в България се разбират 3-4 канала, които имат 80% от пазарния дял. Качествената преса е с много малък сегмент и достига до малка група хора", каза Спасов. Телевизиите са част от механизма за автокорекция, защото много хора използват едновременно няколко информационни канали освен нея."Телевизията е много важна, но източниците й също са толкова важни. Съдържанието на новините се генерира от телеграфните агенции и пресата, а също и от социалните мрежи. Винаги трябва да се задава въпросът за първоизточника", реагира Дейвид Крауфорд, разследващ журналист, базиран в Берлин и работил по теми, свързани с "Щази", "Ал Кайда" и сваления малайзийски самолет над Украйна."Проучване в САЩ показа, че по време на кампанията за президентските избори там ефектът на фалшивите новини се е равнявал на въздействието на 36 тв канала", каза Даниел Мозбрюкер от "Репортери без граница", Германия. Той цитира и още едно число - 35% от германците се страхуват от влиянието на измислиците върху демократичния процес, като напомни, че през септември в страната предстоят избори. В случая със САЩ според него силата на фалшивите новини се използва от президента Доналд Тръмп като инструмент срещу медиите - за да подкопае доверието в тях. "Не знаем на кои факти да вярваме и на кои не", коментира Мозбрюкер.За Димитър Вацов, президент на Фондацията за социални и хуманитарни изследвания и преподавател в Нов български университет, фалшивите новини са само малка част от пропагандата. Той припомни изследване на "Алфа рисърч", което показва основните клишета или опорни точки на пропагандата в България, която е предимно проруска - за глобалния кукловод - САЩ, НАТО, Сорос, Меркел и т.н., за разпада на ЕС, за възхода на Русия и продажните български политически елити. Според Вацов по-сериозната работа на пропагандата е да задава граматиката, а фалшивите новини са малък сегмент от нея.В последното изследване на "Алфа рисърч" обаче се откроява една особеност - въпреки различните форми на пропаганда българското обществено мнение остава определено в ориентацията си по оста доверие/недоверие в държави, а също и по отношение на националната сигурност. ЕС например получава най-високо доверие от страна на българите - 38%, докато Русия е на второ място с 33%, на трето е Германия - с 31% много високо доверие и 26% ниско доверие. НАТО и САЩ остават в дъното. "Несъмнено някои пропагандни кампании са ерозирали образа на САЩ", каза по този повод Боряна Димитрова.Интересно е, че на въпрос на кого разчитат българите за опазване на националната сигурност ЕС е с практически изравнени позиции с тези на националната армия и полиция, а НАТО ги следва с 20.2%. Русия има 18%, докато Германия получава 5%, а САЩ - 4%."Само едно нещо е по-опасно от фалшивите новини и това е цензурата. Изправени сме пред изкушението от ескалиращ контрол на медийно съдържание", твърди Спасов. Той каза, че не вижда нищо привлекателно в общество, в което ще останат само верни и правилни новини. Част от решението е "повече образование как работят медиите, внимателна медийна регулация там, където е нужно, и на публиката да се предоставят инструменти, с които тя да разпознава фалшивите новини, а не някой друг да ги посочва"."Фалшивите новини с антиевропейско съдържание са вече анализирани в детайл от Европейската комисия и други институции", твърди Кристиан Шпар, ръководител на Медийната програма на фондация "Конрад Аденауер". Според него не е само необходимо да се разобличат пропагандните механизми, но ЕС трябва да намери прости и ясни послания в социалните мрежи, за да разясни ценностите си и предимствата на своя политически модел по по-добър начин.Германия вече действа с конкретен законопроект, подготвен от Министерството на правосъдието. Той предвижда глоби до 50 млн. евро за социални мрежи като facebook, ако не изградят екип, който да следи и за определено време, например 24 часа, да премахва проблемно съдържание от публикациите там. "Изглежда лесно решение, но на практика не е. От една страна, правителството не иска да притиска прекалено facebook, от друга, в Германия се наемат, за да следят фалшиви новини в социалната мрежа, предимно студенти от Малайзия например, с не много добър немски език и ниско заплащане", обясни Даниел Мосбрюкер. Проектът ще бъде гласуван в петък в Бундестага.За Орлин Спасов идеалният модел е начинът, по който беше закрит британският The News of the World, след като The Guardian разкри смущаващи механизми за събиране на информация и публикации. "Ключова е ролята на медийната саморегулация", твърди той.