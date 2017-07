Без възмездие за КТБ

© Капитал

5% от БВП е стойността на заграбеното от КТБ

Прокуратурата представи внимателно тунинговано обвинение, което дава индулгенция на основните лица от аферата "КТБ".

С обвинението срещу Цветан Василев и останалите 17 души преди седмица прокуратурата се опита да убеди публиката, че казусът е изяснен. Но ако това е финалът, той е скучен и дори циничен. Преди три години,

макар всички да говореха за системен провал, нямаше и една оставка. Сега и във версията на прокурорите не само няма значими политици, но няма и изкупителни жертви - началници на регулатори, шефове на държавни фирми, следователи, прокурори. Един банкер с шепа от своите подчинени, двама одитори и трима надзорници са били достатъчни за престъплението на века.

Сега, три години след затварянето на КТБ, единственият обвинен сериозен участник в схемата е Цветан Василев. Това беше очаквано и тезата на прокуратурата също не е особено изненадваща. Тя беше детайлно обяснена в публикуваното своеобразно резюме на обвинителния акт "Общ поглед върху "Моделът КТБ", в което има 155 страници детайли как банкерът е управлявал практически еднолично институцията, в прав текст наричана пирамида. Всички, от директори до редови служители, са били просто изпълнители на волята му и са превръщали "фирмата" във фасада за нормална банкова дейност, като са регистрирали "кухи фирми" на подставени лица, за да усвояват кредити по "другата линия" (кавичките са на авторите).

Това, за което обаче липсва адекватно обяснение, е как кръгът се е свил точно и само до тях. Официалният отговор е, че това дело изследва само как парите са напуснали банката и съответно всичко останало е обект на други производства. Но тук напънът за прозрачност свършва и детайли по тях не се разкриват. А всъщност големите липси са крещящи и те само започват с

Фактът, че депутатът от ДПС е имал бизнес отношения с Цветан Василев, не е тайна и след затварянето на КТБ не е крит и от двамата, макар и с нюанси. В интервю за "24 часа" през 2014 г. Пеевски заявява, че се познават от 2002 г., Василев е бил партньор на неговото семейство в бизнеса, имали са общи имотни проекти, а вестниците "Телеграф" и "Монитор" са купени с кредит от КТБ. От своя страна в различни интервюта в изгнание в Сърбия Цветан Василев потвърждава и за много от неофициалните владения на Пеевски, описвани в медиите ("Булгартабак", "Водстрой 98"...), твърди, че депутатът собственоръчно разпределя обществените поръчки в държавата, обвинява го в изнудване да прехвърли участия в компании, както и в срутването на КТБ.

На пресконференцията при внасянето на обвинението водещият прокурор Иван Гешов раздразнено отговори на въпрос за Пеевски, че го няма, "както и Путин и Обама". Разбира се, конкретното резюме не е книга с претенции да разкрие всичко за КТБ, а the very best of обвинителен акт целящ да докаже вината на конкретни лица за конкретни престъпления. Но отказът да се преследват други части от същото престъпление в рамките на това или отделно дело (Пеевски не е разпитан дори като свидетел) най-малкото показва двоен стандарт. Вероятно затова и немалка част от документа на прокуратурата е посветена на причините да не пожелае да разпита Василев в Сърбия. Адвокатите на банкера например признават твърдението на прокуратурата, че той е получавал ежедневна справка за движенията и парите из мрежата на компании кредитополучатели, но и твърдят, че там е имало отделна графа "Д.П.". Както и че самият Пеевски е споменаван нееднократно при разпитите - това не е невероятно, доколкото част от свидетелите и обвиняемите остават лоялни на Василев.

В "Общия поглед" директно се твърди, че с пари от КТБ Василев е финансирал политици. Въпреки множественото число обаче единственият приведен пример е Николай Бареков и неговата "България без цензура". Той е детайлно описан с имена на фирми, суми, достигащи общо 30 млн. лв., и свидетелства на някогашната "дясна ръка" на банкера Бисер Лазов. Цитирана е и разписка със собственоръчно писана от Василев резолюция какво да му се даде. Въпреки това досега не е известно Бареков да е обвиняем за незаконно и недекларирано финансиране на ръководената от него партия.

На този етап остава само да гадаем колко още политици могат да са визирани от прокуратурата. Днес Василев щедро слага на всички от ерата на кабинета "Орешарски" епитети "марионетки" и "маши на Пеевски", но през 2013 г. те са тандем и изборите (гарнирани с Барековия костинбродски скандал) едва ли са минали без финансовата му подкрепа.

В резюмето 435 пъти се споменават под една или друг форма имена на свидетели. При 138 или почти една трета от тях това е Бисер Лазов. Неговите показания са ключови и описват как е функционирала банката, кой какви роли е имал и как всичко пряко се е дирижирало от Василев.

Това доста ясно показва, че той е бил напълно наясно с характера на изпълняваните от него мисии. За разлика от други, по-късно използвани в схемите сламени хора - секретарки, охранители и роднини на служители, в случая става въпрос за човек, който е бил счетоводител и финансов директор на фирми от структурата и включително е бил в надзорните съвети на банката и застрахователя "Виктория". Дори и като ценен свидетел прокуратурата трудно може да оправдае липсата на каквото и да е обвинение.

Донякъде подобно с горния случай - трима изпълнителни директори на КТБ са обвиняеми, а четвъртият, който става свидетел - не. Тук оправданието, използвано при Лазов, е неприложимо. Той не е отговарял за кредитирането в КТБ, но в неговия ресор е било счетоводството - а банката е обвинявана, че умишлено е фалшифицирала резултатите си. Според твърденията на прокуратурата и собствените му признания Русев участвал в нерегламентирано присвояване на пари. "Обв. Цветан Василев лично, а в последните години и чрез св. Бисер Лазов, нареждал на св. Русев да се осигури "едни пари", чрез създадения от него механизъм за получаване на пари в брой от Главна каса на КТБ", се казва в документа. А после Русев признава, че е участвал и в документална измама за покриването на липси (прословутите 206 млн. лв.)

Аналогично е и с други служители на банката. Сред 18-те обвиняеми попадат и директорът "Кредитиране" Георги Зяпков, както и няколко негови подчинени. Други техни колеги обаче са посочени не като обвиняеми, а като свидетели, въпреки че, съдейки от текста, са еднакво информирани и участващи. Така общото усещане е, че който е "пропял", тотално се спасява от обвинение, а съкращението св. пред името му освен като свидетел го представя и като светец.

Според свидетелствата на Орлин Русев лично той е изготвял и справка за Цветан Василев за средствата на държавни компании в КТБ - нещо, което в периода 2008-2009 г. носеше около ⅓ от привлечените средства на банката. Самият той твърди, че за крупните клиенти държавни фирми е "знаел за практика да се плащат суми на ръка (комисиони, възнаграждение или както там се нарече) на хората, от които зависи тези държавни дружества да държат парите си в КТБ АД. Тези пари седят основно по разплащателни сметки, по които лихвите са ниски".

Самата прокуратура и службите

Това обаче е само едната страна на монетата. Данни за евентуални мащабни нарушения в КТБ са публикувани далеч преди затварянето й. Разследването "Държавата КТБ" на "Капитал" е от март 2013 г. Публикациите за концентрацията на парите на държавните фирми са по-отрано и започват още от 2009 г. Има и други за кухите увеличения на капитала със средства от самата банка. Въпреки това всички държавни институции бездействат. Едно будно и безпристрастно обвинение би опитало да ги провери. Вместо това ставаме свидетели на институционален пинг-понг - БНБ казва, че КТБ е криминална схема и не е можело да я установи, а прокуратурата - че само централната банка може да следи за това.

Така реално досега свършеното от прокуратурата говори за внимателно тунинговано обвинение, което да хвърли вина върху тесен кръг лица и да даде индулгенция на всички останали от веригата. По нищо не личи да се търси обективната истина и възмездие, нито да има желание прокуратурата да стига до корупцията по висшите етажи на властта. За нея явно е достатъчно да хвърли няколко общи фрази за финансиране на политици. А за нас и за съда остава да повярваме, че един банкер е успял с няколко сподвижници да организира сам комплот за милиарди, без никой да разбере. Нищо, че всички знаехме и четохме за него по вестниците. Или поне по малкото, които не бяха купени пряко или косвено от Пеевски с пари от КТБ. Но и затова няма да прочете точно в тези иначе надлежно събрани хиляди страници и томове доказателства.

Ако някой ви каже колко е струвала КТБ на България в абсолютно изражение, сигурно лъже, опростява или пропуска нещо. Но измерена в проценти от БВП (поне 5%), тя е почти без конкуренция най-голямата финансова измама в света. В продължение на години цялата българска политическа класа отглеждаше престъпна схема, която ощети всички директно и косвено. Освен преките загуби източването на банката подхрани допълнително корупцията във високите етажи на властта, развали бизнес средата и отрови медиите.От тази група обвинението посочи единствено Николай Бареков, чиято глава очевидно вече не е свидна. Показателното в случая е, че по времето, когато е получавал пари от КТБ, бившият телевизионен водещ внасяше сигнали в прокуратура срещу конюнктурните врагове на властта (например срещу Бойко Борисов по времето на Орешарски), по които магистратите действаха светкавично. И ако държавното обвинение тогава е било част от тази схема, как може сега да се очакваме то да се саморазобличи?Освен отсъствието на знакови и практически ясни виновници за източването на КТБ внесеното миналата седмица обвинение на прокуратурата е направено така, че дори и второстепенните съучастници едва ли ще бъдат осъдени.Това са все неща, за които е писано и от "Капитал", и от други медии далеч преди краха на банката, и това, че Василев е използвал през годините парите на вложителите за лични цели, е очевидно. Прокуратурата, разбира се, разполага с много повече оръжия от журналистите и е украсила разказа си с цитирани свидетели, мейли и ръчно разписвани от Василев "резолюции" какво да се прави. Посветила е страници да просвети публиката какво е SPV, какво е Понци схема и как КТБ е щяла да се срути от само себе си някъде сега, ако не беше през 2014 г. Доколко всичко това е доказано и издържано можем само да гадаем при липсата на пълните обвинения, а и само съдът може да реши дали и кои от всичките 18 лица са виновни.Дали и доколко всичко това е вярно, е нещо, което обвинението трябва да установи. Тоест може да установи, но едва ли ще го направи. Независимо дали ролята на Пеевски е главна или поддържаща, трудно може да се отрече, че е бил на сцената. Най-малкото в последните дни преди затварянето на КТБ двамата взаимно се обвиняваха в готвени покушения. А същите тези вестници "Телеграф" и "Монитор" ежедневно излизаха с първи страници за източването на КТБ.Доколкото обаче и самият банкер е признавал, че той е стоял зад политическия проект, това не е новина. А пък самият Бареков днес е евродепутат, обикаля екзотични дестинации на протоколни мисии да наблюдава честността на избори (да оценим все пак иронията на този факт), с разнебитена партия и без политическо бъдеще. Същевременно обаче няма и дума за твърдени от Василев взаимоотношения с други политици, включително и обвиненията му, че премиерът Бойко Борисов му е посочил Александър Сталийски като "човек за връзка" и през него и посочени от него лица са отчислявани средства и дялове в предприятия. Борисов обаче също не е сред разпитваните, което прави вероятно някой ден по искане на защитата на Василев да видим и него, и Пеевски в съдебната зала.Въпреки че е участник и над 20 години е "дясна ръка" на банкера, Лазов не се сдобива с обвинение. Обяснението на прокуратурата, че не е знаел, че извършва престъпление, защото не е служител на банката, е абсурдно. Най-малкото собствените му показания го инкриминират - той обяснява как Василев лично му е поверил ролята да изготвя ежедневна справка "къде са парите", а впоследствие и да създава формално несвързани с КТБ компании, с които да се заобикалят нормативните регулации. Те трябва да са "от една страна, със собственост и управление, достатъчно несвързани с него, а оттам и с банката, за да не се налага кредитът да бъде класифициран като "вътрешен", а от друга страна, човекът или хората, изпълняващи ролята на собственик и управител, да бъдат доверени лица и да има възможност за контрол върху техните действия". Самият Лазов става първото такова подставено лице.В обвинението липсват други детайли, но не е ясно при тези негови думи защо няма повдигнати обвинения за конкретни държавни мениджъри за безстопанственост.В опит да парира евентуални критики към себе си прокуратурата привежда доста аргументи да хвърли цялата вина към БНБ и одиторите. "Вероятно има и редица други държавни служби, които не реализират потенциалните си правомощия във връзка с идентифициране на сигнали за нередности в дейността на банката и предприемане на адекватни действия по служба. Но доколкото те основно разчитат на законосъобразното изпълнение на служебните задължения на пряко отговорните за надзора на дейността на банковата дейност – службата за банков надзор на БНБ и външния независим одитор – това също представлява една от поредните негативни проекции на практическата липса на контрол и надзор над банката от страна на пряко отговорните за това длъжностни лица и институции", гласи прокурорският анализ.Не са ясни и критериите, по които се преценява докъде и до кого да спре кръгът на обвинените. Двама одитори от KPMG са обвиняеми, но вътрешният одитор на КТБ (който е заверявал и отчети на множество от "кухите" компании) Николай Орешаров е със статут на свидетел. Изброени са одиторски нарушения и пропуски, но единственото нещо, обясняващо защо може да са посочени и като част от организираната престъпна група, е, че Цветан Василев е забелязван с едната от тях, Маргарита Голева, на партита и екскурзии. Същевременно обаче ноторно известните певчески дуети на Василев с тогавашния управител на БНБ - свидетеля Иван Искров, са игнорирани и обвиненията стигат до двама подуправители и един надзорен инспектор.