Заплатите в IT и във финансовия сектор

Чисто статистически през последните години заплатите в софтуерния бранш и в IT сектора са най-бързо растящите в цялата икономика. И макар официално компаниите в индустрията да избягват да говорят открито за това какви възнаграждения и придобивки предлагат на служителите си, е ясно, че те са най-близки до европейските нива спрямо други професии. Ако преди години повечето големи играчи идваха тук основно заради евтиния труд, това вече се променя.Най-големият бум на заплатите стана преди две-три години с навлизането на няколко чужди компании за IT аутсорсинг като Luxoft и EPAM. В желанието си да привлекат колкото се може по-бързо голям брой хора, те предлагаха възнаграждения много над пазарните. Според източници от бранша на младши разработчици са предлагани два пъти по-високи заплати от другите фирми. Така в сектора навлязоха голям брой младежи без работни навици и яснота за стойността на парите, за които това беше първата им компания.През тази година все пак се наблюдава донякъде нормализиране, тъй като и компаниите, и програмистите разбраха, че ситуацията не е устойчива. От сектора дори казват, че се забелязва леко намаление на началните заплати. В момента младшите програмисти, които са най-многобройната група, вливаща се в бранша всяка година директно от университета, започват на нива от около 2300 - 2700 лв. брутна заплата.През последните години средното увеличение на възнагражденията в индустрията е около 8-9% годишно, твърдят различни представители на фирмите в сектора. Опитните старши разработчици получават около 70 хил. лв. на година, но и това число е силно относително и зависи от уменията и специфичната работа в съответната компания. От компаниите в бранша казват, че никой не счита за нещо специално предлаганите добавки и придобивки за IT специалистите, тъй като отдавна тези плюсове са ежедневна част от работата във всяка компания от сектора. Сред тях са често срещаните ваучери за храна и закуска/обяд на работното място, фитнес карти, масажи на работното място, паркоместа, но и детски центрове, плащане на месечна вноска за кола на служителя и др. Макар възнаграждението да е движещо при избора на работа, според HR експерти през последната година се забелязва все по-голямо желание у служителите да намерят правилното място и среда за развитие.В бастиона на "белите якички", за какъвто се счита финансовият сектор, заплащането не е толкова атрактивно, колкото може би изглежда отстрани. Лустрото идва от мениджърските бонуси, но средната ръка персонал разчита на скромни възнаграждения. И на повече бонуси. На фона на намаляващата заетост в банковия сектор заради окрупняването и оптимизирането на дейността, заплатите все пак растат, макар и по-скромно.В банките кредитен инспектор взема чисто между 900 и 1500 лв., фронт офис служителите - между 700 и 800 лв. на месец, а касиерите - около 500-600 лв. Най-високоплатени са директорите на клонове, като там основното възнаграждение е между 1500 и 2000 лв. плюс бонуси.Заради неатрактивното заплащане и покачващите се обеми работа, както и заради оптимизациите на персонал и перспективите за компютризиране на много от традиционните банкови дейности, тенденция в сектора е работната ръка да мигрира към други бизнеси. Бързите кредити например привличат ексбанкери със стартови заплати от 800 до 1200 плюс бонус от постигнатите резултати, което дава възможност за чист доход от 2000 - 2500 лв. месечно на средната ръка търговци.Толкова вземат и асистентите и бек офис специалистите в инвестиционните посредници, като при брокери и мениджъри заплатите са около 4-5 хил. лв. плюс бонуси. Въпреки че през последната година там е имало повишение на възнагражденията с около 10%, това е един от секторите с най-голямо текучество на кадри, които мигрират най-често към IT и аутсорсинг компаниите.