Четири неща за четене вечерта + една идея за подкаст

Повечето хора го правят, като се опират на дати от календара. Според някои изследвания обаче има по-ефективен начин. BBC обобщава тук Няколко съвета как презентациите да не бъдат скучни. Прочетете ги тук Преди дни Tesla не успя да изпълни поредната си цел, този път за производството на "Модел 3". Wallstreet Journal припомня, че за пет години това е 20-ият път, в който Илън Мъск казва, че ще направи нещо, и не успява. Оптимистичният прочит е, че няма основания за притеснения - той просто така си работи. Песимистичният е, че нещо в Tesla не е съвсем наред. Вижте анализа на Mondaynote тук. Това разказва един от тях, служител в елитната англоезична дивизия на руска фабрика за тролове. Изискването е било специално към тези, които е трябвало да повлияят на американските избори за президент. Задачата им е била проста - да разклатят доверието към властта. Повече от интервюто - тук В този подкаст на инвестиционната компания Andreessen & Horowitz един от партньорите в нея разговаря с Тим О'Райли, автор на книгата "WTF? What's the Future and Why it's Up to Us". Темата е как да осмислим новата вълна от технологии, която ще промени света вероятно повече от предишната. Чуйте подкаста тук , или директно по-долу.