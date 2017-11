Вечерни новини: С помощта на БАН ГЕРБ вдъхва нов живот на "Белене"; Законопроектът на Пеевски за КТБ мина триумфално през правната комисия

1

Две едри новини от вътрешния живот в страната белязаха четвъртъка. Управляващите ще опитат да възродят проекта "Белене", като използват удобен доклад за нуждата от централата от БАН, който самият кабинет поръча преди време. Законопроектът на Делян Пеевски срещу "вторичното разграбване на КТБ" пък бе единодушно одобрен в правната комисия.Събитията, които променят България и светаАЕЦ "Белене" ще е рентабилен при строго определени условия: цената на централата трябва да не надхвърля 10.5 млрд. евро, лихвите по заемите трябва да са под 4.5 процента и пазарната цена на тока трябва да е над 68 евро/МВтч. И най-важното условие - държавата да участва в проекта. Това гласи основният извод в поръчания от правителството доклад на БАН за нуждата от нова централа.Това е трета версия на доклада, а с документа ГЕРБ ще се опита да оправдае пореден опит да задвижи проекта.От анализа на БАН стана ясно едно: най-добрият вариант е да се търсят възможности за реализацията на този проект. Всеки друг ход би бил неизгоден за държавата", заяви министър Петкова. Тя обаче побърза да се застрахова и обясни, че е необходима "широка дискусия" по темата, както и консенсус между всички парламентарни партии.Проектозаконът на Делян Пеевски, Йордан Цонев и Хамид Хамид с амбициозната цел "да се спре вторичното разграбване на КТБ" получи зелена светлина в парламента и от премиера. Правната комисия го гласува за първо четене със 7 гласа "за", без нито един против и четирима въздържали се – представителите на БСП, които обаче подчертаха, че нямат принципно несъгласие с проекта, но не са съвсем сигурни какви могат да са неговите последици.Както се оказа, заинтересованите институции – БНБ, КФН, Фондът за гарантиране на влоговете, не са пратили становище. Междувременно днес премиерът Бойко Борисов заяви, че "ГЕРБ ще подкрепи законопроекта на ДПС за КТБ". Не за друго, а "защото, ако не го направим, ще излезе, че имаме нещо общо с този грабеж", каза Борисов. Така проектът, който включва неясноти и потенциално противоконституционни идеи, отива триумфално в пленарната зала.Депутатите от бюджетната комисия отхвърлиха поредния опит на правителството да ограничи разплащанията в брой. Министерство на финансите предлагаше таванът на кешовите плащания да падне двойно - до 5 хил. лв., но текстът беше отхвърлен при второ четене на промените в Закона за ДДС, където е записана поправката.Това е поредният неуспешен опит за ограничаване на кеша. Последно депутатите разглеждаха сходен текст през юли тази година. Предстои проектът да бъде разгледан и на второ четене в зала, но вероятността да се приеме отново не е голяма, тъй като в комисия за него гласуваха само от ГЕРБ.По-важните събития, които ще имат значение през идващите дниЗа пореден път в последните седмици партията на варненския бизнесмен Веселин Марешки попада в ситуация да бъде решаващ фактор в настоящия парламент. Този път от депутатите на "Воля" ще зависи дали дали Димитър Главчев ще остане председател на парламента. БСП успяха да съберат 80 подписа за оставката му и тя ще бъде точка първа в петъчното заседание. Социалистите го обвиняват в цензура, след като той отстрани лидера им Корнелия Нинова от залата в сряда, докато тя четеше декларация, която според Главчев била оскърбителна за премиера, министрите и парламента.ГЕРБ и "Обединени патриоти" имат общо 122 депутати, като са необходими 121 гласа, за да запази Главчев поста си. Но ако дори двама депутати от мнозинството отсъстват, което се случва постоянно заради командировки и болнични, Главчев може и да загуби поста си. Тук идва и ролята на партия "Воля". Все пак шансът председателят на парламента да загуби поста си не е голям, предвид че партията на Марешки в последните седмици гласува в синхрон с управляващите.Усещането за напредък в договарянето на коалиция в Германия засега изглежда загубено. В началото на миналата седмица Ангела Меркел обяви краен срок до четвъртък вечерта, в който да бъдат договорени рамките на коалиционните преговори. Това обаче засега не е факт. Миграцията остава една от най-оспорваните теми между трите преговарящи партии, разрив има и по темата за опазването на околната среда. Има и трети проблем - Зелените поддържат предложените реформи на Макрон, докато либералите се противопоставят на всичките му искания - общ бюджет на еврозоната, финансов министър, общо гарантиране на дълг или фискални трансфери. Надеждите за напредък засега са концентрирани към петъчния ден.Ако партиите не успеят да преодолеят несъгласията си, са възможни два изхода от ситуацията - управление без мнозинство или нови избори. И двата варианта са неприемливи и ще бъдат прецедент в новата история на Германия.Само десет дни след провелата се среща между Владимир Путин и Реджеп Ердоган следващата седмица двамата лидери и иранския им колега Хасан Рухани отново ще се срещнат на руска територия, за да обсъдят бъдещите действия на трите страни в Сирия и Ирак. В момента трите страни са водещите външни играчи в сирийския конфликт и договориха временно примирие, което трябва да доведе до политическо решение.Докато Русия подкрепя официалната сирийска власт срещу ИДИЛ и бунтовниците, Турция подкрепя опозицията, но и заплашва с удар сирийските кюрди, които доскоро бяха най-успешните борци срещу ИДИЛ в кръвопролитната гражданска война и получават подкрепата на САЩ. Иран също подкрепя правителството на Башар Асад и е в конфликт с кюрдите от двете страни на границата между Ирак и Сирия.Общо 75 медийни организации, сред които Washington Post, The Economist и Trinity Mirror, обединени под името The Trust Project, подписаха списък от стандарти за отразяване на новини. Те са създадени, за да направят по-лесно разграничението между истинските и фалшивите новини, съобщава FТ. Принципите включват споделяне на информация кой финансира медиите, как се правят корекциите и дали статиите са новини, мнения или спонсорирано съдържание.Google, Facebook, Bing и Twitter вече ще използват тези индикатори, за да отбелязват качествената журналистика чрез знак за доверие. Някои медии дори ще поставят знак Trust Mark, за да покажат участието си в проекта.Столичният бул. "Витоша" пада с едно място в световната класация на най-скъпите търговски улици и вече е на 51 място, показва новото издание на доклада Main Streets Across The World на глобалната консултантска компания Cushman & Wakefield.Средният месечен наем на софийския булевард остава без промяна – 46 евро/кв.м. Данните в доклада включват 451 търговски улици в света. Интерес към наем на площи на бул. "Витоша" проявяват марки в средния и достъпния ценови сегмент, ориентирани основно към ежедневната мода, посочват от "Фортън", която е партньор на Cushman & Wakefield в България.Всъщност в последните години търговските обекти на "Витошка" намаляват за сметка на ресторантите и заведенията за хранене.Едно изречение новина, едно изречение коментарпрез третото тримесечие на годината, което е повишение от 9.4% на годишна база. Подобно на предходното тримесечие, основният източник на повече средства е по-високата работна заплата. Логично нарастват и разходите на лице от домакинството - с 13% спрямо същия период на миналата година, и достигат 1382 лв. към края на септември. Именно нарасналото потребление на домакинствата в страната стои и зад добрия ръст на икономиката през годината и оптимистичните прогнози за следващата.При непредвидени обстоятелства договорът ще може да се удължава с максимум ⅓ от първоначалния срок, а размерът на концесията няма да може да нарасне с повече от 50%, предвижда новия закон Закон за концесиите, който бе окончателно приет в петък.Проектът бе одобрен още в началото на годината, но президентът му наложи вето заради спорни текстове, които позволяваха удължаване на срока на концесията до безкрай.Мярката е допълнение към регулациите за дъмпинга и субсидиите от трети страни и позволява на разследващите да вземат предвид екологичните и трудовите стандарти, когато се определят митата за внос. Мярката е продължение на вече взетото през август решение на ЕС да наложи нови антидъмпингови мита върху китайската стомана. Разследване по сигнал на големи европейски компании тогава установи, че продуктите се продават на дъмпингови цени в Европа.