Конгресът на ГЕРБ: Борисов преизбран и мултимедийни ефекти

© Николай Дойчинов

Ако някой е очаквал по време на конгреса на ГЕРБ да чуе какви важни управленски решения предстои да вземе управляващата партия, каква ще е политиката й през следващите години във властта, или се е надявал на някакви съществени кадрови промени в ръководния орган на формацията, то най-вероятно е останал разочарован. Единственото, което прозвуча отчетливо на националното събрание на ГЕРБ беше, че формулата на управление с "Обединените патриоти" трябва да се запази. И, че правителството трябва да изкара пълния си четири годишен мандат.Другият акцент беше приетата декларация, в която ГЕРБ заявява, че "категорично не желае да се коалира с БСП, не само днес, но и в бъдеще, защото има непреодолими различия" със социалистическата партия. Иначе премиерът и лидер на формацията Бойко Борисов беше преизбран единодушно отново на поста. А в състава на изпълнителната комисия (тясното ръководство на ГЕРБ) беше направена само една козметична промяна. На мястото на загубилата президентските избори Цецка Цачева, която сега е министър на правосъдието, влезе депутатът Даниела Дариткова. Това всъщност беше единствената изненада, защото след оставката на Димитър Главчев от председателския пост на Народното събрание преди десетина дни различни фактори от ГЕРБ убедено твърдяха, че той ще влезе в ръководството на партията. При избора на членовете на изпълнителната комисия обаче с аргумента, че е свикнал пред името на Главчев да стои титлата председател Борисов го предложил да оглави контролната комисия на ГЕРБ, чийто член беше той досега, разказаха делегати. Тази част от форума - избор на ръководство, беше закрита за журналисти.Бойко Борисов посвети една немалка част от изказването си пред делегатите на две събития, които се случиха преди и по време на форума. Едното беше протестното шествие, организирано от неправителствената организация "Спаси София", което премина под надслов "#ДанчеСлез - Протест за цялостно творчество" и поиска оставката на столичния кмет Йорданка Фандъкова. А другото беше интервю на бившия премиер Иван Костов пред bTV, който разкритикува идеята на ГЕРБ за промяна в конституцията, свързана с отпаднето на давността за нарушения при приватизационни сделки."Стана ми мъчно за Фандъкова, че 100 души, половината от БСП, й искат оставката. Излезли да спасяват София. От какво да я спасяват?" запита риторично Борисов и добави, че когато нападат жена с такива гадни думи ГЕРБ е длъжен да скочи и да я защити. В тази връзка Борисов се върна в годините, когато той беше кмет на София. "Нямaшe плaн Coфия, бe Дaнчe! C тyш oпpeдeляxa, тaм ce cъбиpaxa двaмa, знaeтe ĸoи и c тyшa – нa тeбe дeĸap, нa тeбe дeĸap. Oт тoвa cпacиxмe Coфия, вълци, мeчĸи ce зaнимaвaxa c чиcтoтaтa. Πo "Bитoшĸa" щe cи cпecтя ĸaĸвo виceшe. A ceгa ĸaтo излeзeш cъбoтa и нeдeля нe мoжeш дa минeш пo "Южния пapĸ", пo HДK, нaвcяĸъдe нapoд, xopa пo "Bитoшĸa". Aми тo нa "Лъвoв мocт" нe мoжeшe дa ce минe... Aми мeтpoтo, тoлĸoвa нeщa caмo зa няĸoлĸo гoдини, мyзeи, ĸyлтypa, нямa yчилищe или дeтcĸa гpaдинa нecaниpaни. И тoвa зa 6 - 7 гoдини нa фoнa нa cиньo-чepвeнaтa мъглa!", заяви Борисов и се обърна към Фандъкова с репликата: "Няма да им се притесняваш".По повод изявлението на бившият премиер Иван Костов, че при неговото управление той е заварил фалирали предприятия и е трябвало или да се нарежат на скрап или да се продадат евтино, Борисов заяви: "Дa дe, aмa ниe иcĸaмe дa ce въpнeм и дa видим ĸoя пapтия нa ĸoй ĸoнгpec фaлиpa пpeдпpиятиятa. Koгa нa вxoдa и нa изxoдa нa пpeдпpиятиятa ce cлaгaxa eдни и cъщи фиpми дa ги изтoчвaт и дa ги пoдгoтвят зa фaлит, зa дa мoжe cлeд тoвa дa ce ĸyпят нa бeзцeницa. Зaщo ги плaши тoзи paзгoвop? Зaщo дa нe ce изчиcти тoзи пpexoд?", запита риторично Борисов.Премиерът за пореден път заяви, че БСП се опитва да провали българското председателство на Съвета на ЕС. Борисов се обърна към тези, които искат предсрочни избори с думите, че те струват 50 милиона лева. " Само пpeди 6 мeceцa ce бpoиxмe и тo cлeд ĸaтo ниe пoĸaзaxмe изĸлючитeлнo дeмoĸpaтичeн жecт – eтo ви cлeд пoбeдaтa нa пpeзидeнтcĸитe избopи, ĸoгaтo cтe нa вълнaтa, ĸoгaтo cтe в eyфopиятa cи, eтo ви влacттa! Упpaвлявaйтe, щoм миcлитe, чe щe yпpaвлявaтe пo-дoбpe, нo нapoдът нe им гo дaдe! Oтнoвo ги ĸлacиpa втopи, чeтвъpти, пeти и т.н. Toвa бeшe caмo пpeди 6 мeceцa. 50 милиoнa cтpyвaшe нa дъpжaвaтa. 50 милиoнa ceгa пpaвитeлcтвoтo oтпycнa зa ĸoлeдни нaдбaвĸи нa пeнcиoнepитe.", каза Борисов.Единствено изказванията на вицепремиера Томислав Дончев и на финансовия министър Владислав Горанов хвърлиха светлина по темата какво да се очаква от управлението на ГЕРБ. И двамата заявиха, че досегашната данъчна политика не трябва да бъде променяна. "За последните 10 г. БВП се е удвоил от 56 млрд. лв на 100 млрд.лв", каза Дончев. И добави, че ГЕРБ трябва да продължи с политиката за модернизиране на страната и оттеглянето на държавата от редица сфери. "Трябва да се върне чувството за справедливост и да има еднакво третиране на човека от първите страници на вестниците и този, който е неизвестен.", каза Дончев.Близо час и половина от продължилия четири часа форум беше отделен на приветствията на гостите от семейството на Европейската народна партия (EНП). В залата присъстваха представители на испанската народна партия и на австрийската народна партия на Себастиан Курц. Приветствия бяха прочетени от името на генералния секретар на ЕНП Антонио Лопез и на председателя на ЕНП Жозеф Дол, който поздрави Борисов за следващия му мандат като лидер на ГЕРБ, преди делегатите да препотвърдят избора. От името на коалиционния партньор на ГЕРБ - "Обединените патриоти" приветствие отправи лидерът на "Атака" Волен Сидеров. Той заяви, че коалицията между ГЕРБ и "Обединените патриоти работи добре и изрази надежда, че ще бъде така и "до края на пълния мандат". "Никой не може да ни събори, ако ние сами не се съборим", заяви Сидеров.Цялото партийно събрание премина на фона на модерни видео ефекти в Интер Експо Център. Излъчено беше и кратко филмче с историятя на ГЕРБ.