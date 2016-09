Новата ракета на Джеф Безос

Космическата компания на Джеф Безос Blue Origin предприема следващата си стъпка в надпреварата за изследване на небесата. В понеделник милиардерът, създател на Amazon.com, представи проектите й за ракета носител, която може да се използва многократно. Тя ще носи името на първия американец, излязъл в околоземна орбита – Джон Глен, пише Fortune.



New Glenn ще бъде разработена в две версии и ще се използва както за изстрелване на търговски сателити в орбита, така и за космически превози на пътници, обяснява Безос. Плановете са полетите й да започнат до края на десетилетието, а успешното им реализиране би наредило Blue Origin в пряка конкуренция със SpaceX на милиардера Илон Мъск, която вече шест пъти успя да приземи своята първа степен на ракетата носител Falcon 9.



И в двете версии на New Glenn първата степен на ракетата ще се задвижва от седем метанови двигателя BE-4. За изпълнението на проекта от Blue Origin вече изграждат космическа площадка и тестов център в Кейп Канаверал, както и производствени мощности в Kennedy Space Center. От компанията възнамеряват също така да продават двигателите BE-4 и на съвместния концерн United Launch Alliance (ULA) на военните мастодонти Boeing и Lockheed Martin за новата им ракета Vulcan, отбелязва Fortune.



Подобно на SpaceX и тяхната Falcon дружеството на Безос също има за цел да приземява първата степен на ракетата си на специална площадка за кацане, така че да може да бъде ремонтирана и използвана повторно. Досега SpaceX приземиха Falcon два пъти на земя и четири пъти на платформа в океана. Компанията на Мъск очакваше да постигне седми успешен опит на 3 септември, но ракетата им беше унищожена по време на рутинни предстартови тестове два дни преди насрочената дата за изстрелването й. Причината за инцидента, който доведе до разрушаването на сателит на стойност 200 млн. долара, се разследва, припомня изданието.



Извън новоразкритите планове за New Glenn от Blue Origin тестват и по-малка ракета за многократна употреба и космически кораб – проектът носи наименованието New Shepard и е замислен като програма за космически туристи, които ще бъдат изпращани на височина от около 62 мили (100 километра), така че да могат да прекарат няколко минути в микрогравитация. От компанията все още не продават билети за тези полети. По-рано през годината Безос коментира пред Reuters, че ако тестовите полети продължат по план, пилотите на Blue Origin могат да започнат да летят по програмата следващата година, а първите пасажери да бъдат изпратени в Космоса през 2018 г., пише още Fortune.