Unilever преговаря за бизнеса на Джесика Алба

Според медийни публикации съоснованата от Джесика Алба The Honest Company генерира около 300 млн. долара годишни приходи.



[Reuters]

"Честната компания" на актрисата Джесика Алба може скоро да стане част от групата на конгломерата за потребителски стоки Unilever. По информация на Wall Steet Journal съоснованата от Алба преди пет години The Honest Company води преговори с британско-холандската група. Обсъжданата евентуална сделка се оценява на над 1 млрд. долара, но под сумата от 1.7 млрд. долара. На толкова беше оценена The Honest Company при последния си кръг на набиране на финансиране. Излизането на младото дружество на борсата също остава отворена възможност, посочват пожелалите анонимност източници на изданието.До момента The Honest Company е набрала финансиране за над 200 млн. долара от различни инвеститори, сред които компаниите за рискови инвестиции General Catalyst Partners и Lightspeed Venture Partners, както и финансовата корпорация Fidelity. В случай на сделка дружеството ще изплати на някои от инвеститорите си двойния размер на вложените суми.Според медийни публикации компанията, която продава бебешки пелени, почистващи препарати, козметични продукти и др., генерира около 300 млн. долара годишни приходи. Продуктите й се предлагат както в големи вериги за търговия на дребно като Target, така и посредством собствената й интернет страница.По-рано тази година The Honest Company стана обект на прицел от множество съдебни искове по обвинения, че предлаганите от нея продукти съдържат химикали, които от фирмата обявяват, че избягват в производството си, припомня Fortune. Алба неколкократно отрича подобни твърдения, като нарича заведените искове "необосновани" и насочени срещу компанията й, тъй като тя е "лесна мишена".Евентуална сделка би била втората покупка за над 1 млрд. долара от страна на Unilever на онлайн стартираща компания за потребителски стоки през това лято, пише изданието. През юли конгломератът придоби дружеството за мъжки приспособления за бръснене Dollar Shave Club срещу 1 млрд. долара. Месец по-късно пък Wal-Mart плати 3 млрд. долара за конкуриращата Amazon платформа за електронна търговия Jet.com , което допълнително подчерта факта, че продажбата им на по-големи групи може да е най-добрият вариант за стартиращите бизнеси в сектора и оцеляването им, отбелязва Fortune.