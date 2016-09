Датският архитект Ян Геел идва в България за One Architecture Week

"Градовете трябва да призовават урбанистите и архитектите да засилват пешеходството като интегрирана градска политика за развиването на оживени, безопасни, устойчиви и здравословни градове", смята Ян Геел.

-----

Снимката се разпространява под лиценз CC BY-SA 2.0

© Gene Driskell, Atlanta, GA [Flickr (CC BY-SA 2.0)]

Проектът на Gehl Architects за преобразяването на улица "Ню роуд" в британския град Брайтън в съответствие с концепцията за споделените пространства е отличен през 2009 г. от местната обществена компания Civic Trust Awards.

-----

Снимката се разпространява под лиценз CC BY-SA 2.5



Фотограф: DeFacto

Датският архитект и експерт в планирането на градските пространства Ян Геел ще е специален гост на предстоящото девето издание на One Architecture Week. Тази година фестивалът за съвременна архитектура и градска среда ще се проведе от 30 септември до 9 октомври в пловдивския квартал "Тракия", който е третият по големина панелен комплекс в България.Геел, който е автор на редица публикации, посветени на градските пространства, ще представи в Пловдив книгата си "Градове за хората", която е преведена и на български. Той е работил по проекти за подобряване на градската среда в Копенхаген, Стокхолм, Лондон, Аман, Мелбърн, Сан Франциско, Ню Йорк и др. Сред водещите идеи в работата му е концепцията за публичното пространство в градовете като човешко право. "Културите и климатът по света са различни, но хората са еднакви – събират се в публични пространства, ако им осигурите добри места, където да го правят", казва Геел.Според вижданията му всяка интегрирана политика в областта на общественото здраве трябва неизменно да включва предоставянето на добри условия за пешеходство и колоездене. "Градовете трябва да призовават урбанистите и архитектите да засилват пешеходството като интегрирана градска политика за развиването на оживени, безопасни, устойчиви и здравословни градове", смята датският архитект.Това е и съществена част от дейността на съоснованото от него студио Gehl Architects, което консултира градове с цел подобряване на обществените пространства и подпомага прехода от автомобилен към пешеходен и велосипеден транспорт, разказват организаторите от One Architecture Week, по чиято съвместна инициатива заедно с главния архитект на София Здравко Здравков и издателство "Жанет 45" Геел ще пристигне в България.Датският специалист е бивш професор в Кралската академия по изящни изкуства в родината си, а през 2016 г. е избран за куратор на датския павилион на архитектурното биенале във Венеция по повод 50-годишнината от началото на професионалната му дейност.Освен Геел традиционният за фестивала форум, който ще се проведе на 8 и 9 октомври, ще събере още 15 лектори от 13 държави, които ще споделят опита си във въвличането на граждани в измислянето и поддръжката на градската среда. Сред тях са професорът в Университета в Цукуба (Япония) и гостуващ лектор в "Харвард" Момойо Каиджима, директорът на Международния институт за нови градове в Алмейре (Холандия) Мишел Провоуст, асоциираният професор във Факултета по архитектура на Кралския технологичен институт в Стокхолм Тор Линдстранд, бившият програмен директор на Пилзен 2015 – Европейска столица на културата Иржи Сулженко и др. Лекциите ще бъдат разделени в четири панела – "Съседската общност", "Новите архетипи", "Политика в преход" и "Участие, образование и проучване".Пълната програма и още информация за One Architecture Week можете да откриете на сайта на фестивала