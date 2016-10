Имената на седмицата

Още едно поколение на фамилията Окс-Сулцбергер, която контролира New York Times, ще влезе в управлението на американския всекидневник. Трийсет и шест годишният Артър Грег Сулцбергер е избран за заместник-издател на вестник. Този пост го прави вероятен наследник на баща му Артър Окс Сулцбергер-младши като издател и председател на The New York Times Company. Ако се изкачи до тази позиция, младият мениджър ще бъде представител на петото поколение от семейството, заемащ поста издател, откакто патриархът Адолф С. Окс купува вестника през 1896 г.