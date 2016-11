Българските иновативни лидери на 2016 г.

Съоснованата и управлявана от Атанас Киряков група "Онтотекст" предоставя семантични бази данни и инструменти за анализ на съдържанието на големи медийни компании като BBC и Financial Times.

© Юлия Лазарова

Четирима българи с техните три проекта попадат в тазгодишната финална селекция на инициативата New Europe 100, която отличава най-изтъкнатите иноватори в Централна и Източна Европа (ЦИЕ). Своеобразната класация на иновативните лидери в региона се изготвя за трета поредна година от Res Publica, International Visegrad Fund, Google и Financial Times. Целта й е да популяризира носителите на промяната от развиващите се европейски страни и да създаде връзки между лидерите на иновациите в региона.И тази година проектите на избраните 100 финалисти са най-разнообразни – от софтуер за управление на безпилотни автомобили, през компания за телемедицина, която подкрепя бременните жени, до приложение за съобщения с жестомимична анимация. Най-значителен измежду тях е броят на представителите на бизнеса – 54-ма "претенденти", както ги наричат авторите на класацията. Сред идеите им те изброяват например базираната във Варшава първа консултантска компания с дронове в света, румънска разработка за ховърборд и серия технологични стартиращи компании, които променят начина, по-който потребителите управляват парите си.Около една трета (29) от финалистите насочват усилията си в областта на обществото и политиката, десетима са избраните от категория наука, а останалите седмина иновативни лидери са представители на медийния сектор.Българските иноватори в селекцията са изпълнителният директор на специализираната в предоставянето на семантични технологии софтуерна група "Онтотекст" Атанас Киряков, основателите на програмата за подкрепа, менторство и обучение на стартиращи предприемачи Start IT Smart Антон Ценов и Николай Андонов, както и заместник-кметът на Пловдив Стефан Стоянов, който получава признание за приноса си във въвеждането на системата за обучение "Монтесори" в държавните детски градини, както и към други образователни проекти в града.