Имената на седмицата

Биографията на бившия председател на Федералния резерв на САЩ Алън Грийнспан е "Бизнес книга на годината", обяви в. Financial Times. Автор на The Man Who Knew е Себастиан Малъби. Текстът му е първата биография, получаваща отличието, макар че автобиографията на Грийнспан "Епоха на турбулентност" беше сред финалистите през 2007 г. Авторитетното издание и консултантската компания McKinsey дават наградата и премия от 30 хил. паунда на авторите, които представят по завладяващ и развлекателен начин съвременния бизнес.