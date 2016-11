Анди Мъри започва да осребрява славата си

След като през 2016г. спечели втората си титла на "Уимбълдън" и олимпийско злато, той може да се превърне в един от най-скъпо платените атлети.



Спортистът прекарва само една седмица годишно в рекламни ангажименти.

Тенисист №1 в света най-после обърна внимание на това, че името му може да му носи повече приходи. Анди Мъри е смятан за най-великия британски спортист в наши дни, но макар да е на 29 години, досега е експлоатирал славата си доста по-малко от съперниците си в спорта.Според списание Forbes за 12-те месеца до юни тази година шотландецът е спечелил 23 милиона долара, от които 15 млн. са от реклама и спонсорство. Това е значително по-малко от имена като Роджър Федерер (68 млн. долара) и Новак Джокович (56 млн. долара).Мъри не притежава и техния характер и харизма и предпочита да отделя време за тренировки и турнири, отколкото да обикаля за промоции на продукти. Той прекарва над 40 седмици годишно в състезания и подготовка за тях и едва 1 седмица за рекламни и корпоративни събития, разказва Financial Times.Турнирите, разбира се, имат значение - специалисти смятат, че ако той запази формата си в следващите две години, приходите му от реклама може да се удвоят. Очаква се скоро екипът, занимаващ се с бизнес делата му, да обяви подписването на две нови рекламни сделки.През декември 2014 г. Мъри подписа 4-годишен договор за 15 милиона паунда с американската Under Armour - компания за спортно облекло и обувки, отправяща предизвикателство на грандове като Nike and Adidas. "Анди е въплъщение на спортистите, споделящи имиджа на бранда ни - да са млади, агресивни и безстрашни в преследването на целите си в тренировките и спорта", казва Пол Нюджънт, маркетингов директор за Европа на Under Armour.Но тенисистът осъзнава, че наближава пика на формата си и започва да осребрява постиженията и да подготвя основата за кариерата, когато се оттегли от активния спорт някъде в средата на 30-те си години.На фона на общо 56 млн. долара, спечелени от награди, Мъри е добавил сравнително малко приходи от реклама - договор със Standard Life му носи 1.5 млн. паунда годишно, а по 1 млн. паунда - сделките с Head и Jaguar.Той инвестира в start up компании, преди година закупи 5-звездния хотел Cromlix до родния си град Дънблейн и основа компанията "77" за спортен мениджмънт в партньорство с дългогодишния си мениджър Саймън Фулър и агента си Мат Джентри.