Имената на седмицата

Рекламната агенция All Channels Advertising, част от групата на All Channels Communication, разширява екипа си с още един творчески директор – Петър Кесерджиев. Той има 11 години опит в рекламния сектор, като професионалният му път преминава през New Moment, New Ideas, Leo Burnett, а през последните две години и половина е криейтив лидер в Saatchi&Saatchi. Последните проекти, по които работи, са кампаниите за Загорка Специално, Загорка Ретро и Mr. Bricolage, а сред тези, с които се гордее най-силно, е тази за рекламната академия за млади таланти Saatchi Circle.