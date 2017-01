В имагинерния свят всичко е наред

Оксфордския речник на английския език дефинира slogan като "кратка, ударна и запомняща се фраза, използвана в рекламата". Особено полезен е, когато си в силно конкурентен бизнес, с много съперници и трябва по някакъв начин да се отличиш, така че потребителите да те запомнят и да се чувстват уверени, когато те избират. Това обяснява донякъде защо напоследък всички държави си имат слогани. Ако има още 195 страни, всяка от които иска да привлече туристи, и не си, да речем, Франция или Италия, трябва да направиш нещо, с което да те запомнят. Гражданската война е запомняща се даденост, макар тогава хората, които привличаш, да не са точно туристи. Слоганът е далеч по-добра опция.Миналата седмица сайтът familybreakfinder.com събра на едно място всички слогани, които държавите използват. Колекцията е доста приятен каталог. От нея можеш да разбереш, че основното, които всяка държава мисли за себе си, е, че е красива. Другото очевидно е, че в света на рекламата всичко е слънчево и спокойно. Дори Сирия, която трудно може да се нарече държава в последно време, твърди, че е "Винаги красива". На този фон мълчанието на Афганистан, който няма мото (и пътища, но това е друг въпрос) е доста по-откровено.Някои държави, като Финландия, Исландия, Йордания и Ямайка, са решили да разчупят калъпа и да заложат на хумористични и закачливи послания. Трудно е да се сетиш за по-удачно определение на слънчевата островна държава, известна предимно с марихуаната от "Get All Right" - нещо като "направи си всичко наред" или "оправи се". Същото се отнася и до Колумбия - родината на Габриел Гарсия Маркес. Какво друго е държава, която мина през ада на наркокартелите, убийствата по улиците и гражданска война, за да излезе от другата им страна, ако не именно "магически реализъм".Разбира се, рискът със слогана е, че понякога отправяш грешните послания. Като например Салвадор, който твърди гордо, че е "45-минутната държава". Идеята е, че толкова е разстоянието между всичко важно, което би поискал да видиш там, но повечето хора надали го схващат така.На този фон българският слоган "Открий и сподели", избран преди близо 4 години, по-скоро попада в списъка на безличните послания - нито твърде забавен, нито твърде безсмислен. Нито нещо, което би ти се приискало да споделиш, ако трябва да сме честни.Тук е моментът да отбележим обаче, че вероятно броят на туристите, които са избрали дадена дестинация заради слогана й, клони към нула. Така че "без стрес", както ни призовава Кабо Верде. Време е да измислим ново туристическо лого.