Лекторите на Innovation Explorer: Eмелин Паат-Далстрьом

Като главен директор по въздействието ролята на Eмелин Паат-Далстрьом в Singularity University (SU) е да постигне максимален ефект от всички програми и инициативите на SU. Родена във Филипините, тя е посетила и е работила в над 75 държави. Има бакалавърска степен по физика от University of the Philippines и магистърска по земни и космически науки от York University, Канадa. Учила е в International Space University в Страсбург и е работила като доброволец в програмите на университета. Има опит от много стартъпи като Space Adventures Ltd, който изпраща частни граждани в Космоса. Съавтор е на "Realizing Tomorrow: The Path to Private Space Flight". Паат-Далстьром ще бъде лектор на форума за иновации Innovation Explorer, организиран от Innovation Starter и "Капитал", който ще се проведе на 23 февруари в Sofia Event Center. Повече информация на innovationexplorer.bg/