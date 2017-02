Лекторите на Innovation Explorer: Ерез Цалик

© Капитал

Ерез Цалик e директор на SIT за Азиатско-тихооокеанския регион. Работил е по проекти с водещи международни клиенти като Disney, Airtel, Kraft, Siemens, Molex, OCBC, BP, HP и Tnuva Operations по области като разработки на нов продукти, иновативна стратегия, маркетинг и др. Много често гостува на различни конференции в цял свят. Изнасял е лекции и в Columbia University, London Business School, Hong Kong University of Science and Technology and Tel Aviv University. Целик ще бъде лектор на форума за иновации Innovation Explorer, организиран от Innovation Starter и "Капитал", който ще се проведе на 23 февруари в Sofia Event Center. Повече информация за събитието на http://innovationexplorer.bg/