Google е най-добрият работодател в САЩ

Управляваният от Сундар Пичай технологичен гигант Google заема първото място за осми път от 11-те години, в които е попадал в топ 100



Топ 10



1. Google, информационни технологии

2. Wegmans Food Markets, търговия на дребно

3. The Boston Consulting Group, професионални услуги

4. Baird, финансови услуги и застраховане

5. Edward Jones, финансови услуги и застраховане

6. Genentech, биотехнологии и фармацевтика

7. Ultimate Software, информационни технологии

8. Salesforce, информационни технологии

9. Acuity, финансови услуги и застраховане

10. Quicken Loans, финансови услуги и застраховане

Технологичният гигант Google остава най-доброто място за работа в корпоративна Америка, показват резултатите от традиционната класация на Fortune. За 20-а поредна година списанието изготвя списъка си "100-те най-добри компании за работа" съвместно изследователския институт Great Place to Work, а управляваното от Сундар Пичай дружество заема първото място за осми път от 11-те години, в които е попадало в селекцията."Всяка година това е най-популярната ни класация и при това тя става все по-важна, тъй като компаниите все повече осъзнават, че човешкият капитал е най-ценният им актив", посочва главният редактор на Fortune Алан Мъри. Той обяснява, че при изготвянето на подреждането изданието използва различни показатели, но най-важните от тях идват от анонимни анкети сред служители на отделните компании, които измерват доверието в корпоративните лидери, както и уважението и справедливостта, с които мениджърите се отнасят към хората в екипите си.Лидерът в подреждането Google е известен с различните бонуси и придобивки, които предлага на служителите си – от безплатна гурме храна до подстрижки и перални услуги. Компанията обаче хвърля доста аналитични усилия и в решаването на по-мащабни проблеми и в поддържането на работния дух – когато например установява, че за жените с деца е по-вероятно да напуснат работа, групата коригира политиката си по отношение на отпуските за платено майчинство, като в резултат успява да намали с 50% оставките сред младите майки.Второто място в тазгодишното подреждане е за доста по-различна компания – Wegmans Food Markets. Търговецът на дребно е работодател на близо 47 хил. души, като съумява да запази усещането за принадлежност към едно голямо семейство у служителите си, отбелязват от Fortune. Wegmans Food Markets е и едно от дружествата, които влизат в топ 100 всяка година от създаването на класацията – в тази група са още SAS, Publix, REI, Marriott, TDIndusries, W.L. Gore, Whole Foods, Goldman Sachs, Cisco, Four Seasons и Nordstrom.На трета позиция е консултантската компания The Boston Consulting Group. Тя печели одобрението на служителите си както с шанса, който им предоставя, да работят в "звезден екип", така и с "ненадминатите" възможности за развитие и с облаги като неограничени болнични, фитнес центрове в офисите, опция за работа от вкъщи и др.Новите представители в класацията тази година са Pinnacle Financial Partners, SAP America, Delta Air Lines, Methodist Le Bonheur Healthcare и телекомът AT&T, на който главният редактор на Fortune обръща специално внимание заради "вероятно най-амбициозната програма за преквалификация на служители в историята на американския бизнес". Мъри отбелязва, че компанията е в разгара на мащабна технологична промяна и ще преквалифицира 100 хил. от служителите си до 2020 г., като за целта си сътрудничи с Технологичния институт на Джорджия за създаването на изцяло онлайн магистърска програма по компютърни науки.