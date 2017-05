Каролев-младши е сред най-забележителните инвестиционни банкери в лондонското Сити за 2017 г.

През миналата година 28-годишният Александър Каролев (в средата) бе включен в листата на 40-те най-перспективни млади инвестиционни банкери на изданието Financial News.

Българинът Александър Каролев е най-забележителният инвестиционен банкер в областта на синдикираните заеми на развиващи се държави за 2017 г. (Most Impressive Emerging Market Bond Syndicate Banker) в класацията на Global Capital Bond Awards. Това е второто му участие в конкурса, след като миналата година бе класиран на второ място в същата категория . Екипът му от от BNP Paribas бе отличен с още две награди: за най-забележителната институция по облигационните пазари на Централна и Източна Европа (Most Impressiv Bind house) и за третата най-забележителна институция по облигационните пазари на развиващите се пазари (Most Impressive Emerging Markets Bond House). Церемонията по награждаването се проведе на 24 май в Лондон в присъствието на водещи банкери от лондонското Сити.Александър Каролев е син на икономиста Владимир Каролев и не за пръв път е отличаван за постижения в банково-инвестиционната индустрия. През миналата година 28-годишният българин бе включен в листата на 40-те най-перспективни млади инвестиционни банкери на изданието Financial News. Най-ценното в тазгодишното му отличие е, че то се присъжда на база гласуване от клиенти и конкуренти в сектора. На второ и трето място в категорията са банкери от JP Morgan и Standard Chartered.Каролев-младши живее в Англия от 2007 г. Завършил е European Business School в Лондон, а преди да се присъедини към BNP Paribas, е работил в друг банков гигант от Ситито - HSBC, където е специализирал анализ и търговия с облигации на развиващи се държави.