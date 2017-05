Лекторите на Digitalk 2017: Тугче Ергюл

© Капитал

Тугче Ергюл е партньор в Angel Labs, глобален фонд акселератор, базиран в Силициевата долина и присъстващ в 44 държави. Преди е била начело на Startup Labs, където е управлявала над 30 успешни инвестиции.Започва кариерата си като инвестиционен банкер в един от големите турски фондове - Young Turk Ventures. Продължава да бъде международен консултант и лектор по въпросите на икономическо развитие и рисково финансиране за няколко държави и организации, сред които ЕС и ОИСР.Завършила е финанси в Сорбоната и международен мениджмънт в Бокони. Има статии в The New York Times, USA Today, Forbes и The Guardian.Тя ще бъде сред гост-лекторите на тазгодишното издание на Digitalk 2017, което ще се проведе на 8 и 9 юни в Sofia Event Center и е организирано от "Капитал" и фондовете LAUNCHub Ventures и NEVEQ.Повече за програмата и лекторите можете да научите на digitalk.bg