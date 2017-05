Двете най-богати турски фамилии продадоха акции за 600 млн. долара

Въпреки различията си в политическите виждания, почетният председател на Koc Group, Рахми Коч (отляво) все пак често можеше да бъде забелязан в компанията на турския президент Реджеп Ердоган.

© Murad Sezer

Членове на фамилиите Коч и Сабанджъ, които притежават две от най-големите бизнес групи в Турция, продадоха акции от свои компании за близо 575 млн. долара. Сделките стават в момент, когато водещият индекс на Турската фондова борса достига рекордни нива, а политическата обстановка в страната става още по-сложна.Фамилията Коч, които притежават най-голямата компания на Borsa Istanbul, продаде 107 млн. акции за около 475 млн. долара в Koc Holding AS, съобщава Bloomberg. Семейството все пак ще запази 11%собственост в холдинга, оценяван на близо 41 млрд. долара. Сред продавачите на акциите в Koc Holding са били почетният председател на истанбулския конгломерат Рахми Мустафа Коч, председателят на холдинга Омер Коч, заместник-председателят Али Коч, както и Каролин Коч - вдовица на предишния председател Мустафа Коч.Сделката е била сключена при цена 15.87 лири за акция, което е около 6.8% под цената на затваряне миналата сряда - 17.02 лири. Прехвърлянето ще се извърши на 1 юни според договора. Акциите на холдинга се повишиха с 1.1% и достигнаха 17.18 лири за брой. Koc Holding има интереси в в много сектори на икономиката - от автомобилната през отбранителната до енергетиката и банкирането.В друга сделка някои членове на фамилията Сабанджъ са продали акции на стойност 100 млн. долара от Sabanci Holding, чиято пазарна оценка се движи около 22 млрд. долара. Купувачи са били 21 международни институционални инвеститори според Unlu & Co. Цената на сделката е била около 4% под цената при затваряне в сряда, заявява Unlu & Co, цитиран от Bloomberg.Двете фамилии са част от турския елит, който е свързван с проазападни и секуларни позиции в турското общество и политика.