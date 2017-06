Кои са десетте най-изявени млади личности в България за 2017 г.

За трета година "JCI България", част от международната неправителствена организация на млади хора на възраст между 18 и 40 г. Junior Chamber International, отличи десетте най-изявени млади личности в страната. Инициативата е в рамките на международния конкурс The Outstanding Young Persons (TOYP), който се провежда от 1938 г. и през годините е отличавал личности като Елвис Пресли, Джеки Чан, Джон Кенеди, Хенри Кисинджър и др.TOYP има за цел да отдаде признание на младите хора, които изпъкват в областите, в които са избрали да се развиват, и могат да послужат за пример на младите хора по света. Десетимата отличени млади българи за 2017 г. ще се съревновават и в глобалния конкурс TOYP. Ето и кои са те:В категория "Бизнес, икономика и/или предприемачество" печели Венелин Добрев, който е част от екипа на Агенцията за регионално икономическо развитие – Стара Загора, където работи по международни проекти за създаване на политики и инструменти, с които да се улесни внедряването на иновативни бизнес модели и нови технологии в малки и средни предприятия в селските райони. Той е и един от основателите на проекта "Младите успели българи" и на туристическото мобилно приложение Alternatrip.В класирането за "Политически, правни и/или държавни въпроси" на първо място е номинираният за специален пратеник по младежките въпроси на генералния секретар на ООН Петър Младенов.Победител за "Академично лидерство и/или постижение" е доцентът в българския Минно-геоложки университет и в японския университет "Сайтама" Александър Луканов, чиято работа е фокусирана върху развитието на иновациите в областта на нанотехнологиите.Наградата за "Културно постижение" е за съоснователя на литературната платформа Letters of flesh и основател на Творческа академия "Валери Петров" Илиян Любомиров. Дебютната му стихосбирка "Нощта е действие" (2014) е най-продаваната поетична книга от български автор за последните 25 години.В категорията "Морално лидерство и/или защита на околната среда" победител е създателят на блога за книги "Книголандия", съосновател на издателство Deja Book и редактор в "Сиела" Христо Блажев.Отличието за "Принос към децата, световния мир и/или правата на човека" получава Валерия Иларева, която от близо 10 години предоставя безплатна правна помощ на бежанци и търсещи убежище, първоначално като адвокат към Клиника за бежанци и имигранти към СУ "Св. Климент Охридски", а впоследствие и в основаната от нея "Фондация за достъп до права".Признанието за "Хуманитарно и/или доброволческо лидерство" е за съоснователя на най-голямата платформа за доброволчество в България TimeHeroes и на фондация Fine Acts Павел Кунчев.Призът за "Наука и/или технологично развитие" печели съоснователят и главен технически ръководител на българския производител на софтуер V-Ray за 3D визуализация Chaos Group Владимир Койлазов. В началото на 2017 г. той получи "Оскар" за приноса си в развитието на кинотехнологиите.Наградата за "Личностно развитие и/или постижение" получава музикантът Теодор Цачев – създател на училищен оркестър по американски модел и учител на годината в община Златица за 2014 г.В категория "Иновация в медицината" отличието се връчва на доц. Йорданка Глухчева, която заедно с колектива си разработва и усъвършенства експериментални модели за in vivo третиране (орално или подкожно) с цел изясняване влиянието на различни метални соли върху механизмите на хемопоезата и тяхното биоакумулиране в различни органи. Резултатите от дейността им могат да послужат за подобряване на стратегиите за допустимите концентрации метални соли в храни, напитки, козметика и др.