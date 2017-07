Имената на седмицата

Базираната в Балтимор компания за спортно облекло Under Armour привлече към екипа си главния изпълнителен директор на канадския производител на обувки Aldo Shoes Патрик Фриск, съобщава местното издание Baltimore Sun. Новият мениджър ще работи съвместно с основателя на Under Armour Кевин Планк, който остава председател и главен изпълнителен директор, като ще има за цел да внесе нова насока в изграждането на бранда на компанията и разширяването на продуктовата й база. Освен опита си в областта на обувките Фриск е бивш топ мениджър от американската VF Corporation, в чието портфолио са брандовете Timberland и The North Face.