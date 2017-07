Промени на върха в Lloyds

Антонио Хорта-Осорио запазва поста си на главен изпълнителен директор на банката, за да надзирава преструктурирането на бизнеса й.



Антонио Хорта-Осорио планира да запази позицията си на главен изпълнителен директор на Lloyds Banking Group с цел да контролира преструктурирането на бизнеса на банката, въпреки че сериозна част от екипа му ще бъде сменена, съобщава Financial Times (FT).Значителните промени в ръководството на банката, които бяха обявени, целят да подготвят Lloyds за по-сериозно преструктуриране на бизнеса, който беше засегнат от Brexit и ниските лихви на Bank of England. Според източници на Financial Times изпълнителният директор Хорта-Осорио ще обяви детайлите около 3-годишния план за промяна на бизнеса на банката през февруари.Според Ричард Бъкстон, главен изпълнителен директор на Оld Mutual Global Investors, рокадата на ръководните позиции е знак, че Хорта-Осорио непременно ще остане на поста си поне до изпълнението на следващия тригодишен план. Това обаче противоречи на спекулациите, които спрягаха името на португалския банкер с позицията на главен изпълнителен директор в HSBC, която ще бъде освободена в началото на следващата година. Според Бъкстон промяната в екипа на Хорта-Осорио е продиктувана от необходимостта нови личности да се заемат с преориентирането на бизнеса.Изявлението на банката за тригодишния й бизнес план, което е планирано за следващия февруари, се очаква да разкрие съсредоточаването на Lloyds върху развиването на мобилни услуги за потребителите и автоматизирането на редица вътрешни процеси. Понастоящем преориентирането на банката не включва съкращаването на работни места. Според източници на FT обаче преструктурирането на бизнеса на Lloyds с цел увеличаването на печалбите може да бъде придружено от планирано съкращаване на разходите, а съответно и на работни места.От банката обявиха, че Андрю Бестър, ръководител на търговското банкиране, се оттегля след 5 години в банката. Структурни промени ще има и на ръководни позиции в отделите "Потребителско финансиране", "Риск мениджмънт" и "Банкиране на дребно", а от банката добавиха, че ще разгледат и външни кандидатури за някои от вакантните позиции.Развитието в банката беше изключително неочаквано, след като Хорта–Осорио обяви намеренията си да запази поста си, а Бестър, един от потенциалните кандидати за негов заместник заедно с Дейвид Олдфийлд, реши да напусне. Вместо това Олдфийлд ще замести Бестър като ръководител на търговското банкиране на Lloyds.