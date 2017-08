Усмивка за милиони

Френският журналистът Франклин Луфрани измисля жълто усмихнато личице, което да отбелязва "добрите" новини във вестника France Soir. Създадената от него The Smiley Company днес се управлява от сина му Никола, който в края на 90-те се сеща, че смайлито може да се превърне в цял език за онлайн комуникация



[By Matt Rangers at English Wikipedia, CC BY-SA 3.0]