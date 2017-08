DOTA 2 е компютърна онлайн игра, която противопоставя два отбора от по петима играчи. Всеки отбор има постройка, като целта е да запази своята и да унищожи противниковата.

Иван Бориславов Иванов е първият български милионер от електронни спортове. 22-годишният състезател с псевдоним MinD_ContRoL стана световен шампион по DOTA 2 (съкратено от Defence Of The Ancients) с отбора Team Liquid, пише "Дневник" Във финала на най-големия турнир за видеоигри The International Иванов и неговите съотборници победиха китайците от Newbee с 3:0. Решителната битка в зала Key Arena беше наблюдавана от 17 хил. души на живо и над 5 милиона души в интернет.Надпреварата беше с рекорден награден фонд – 24.7 млн. долара (за сравнение - тазгодишното 137-о издание на Откритото първенство на САЩ по тенис стана първият турнир в историята на фонда, в който наградният фонд надхвърли 50 млн. долара). Шампионите от базирания в Холандия Team Liquid спечелиха 11 млн. долара, от които Иванов ще получи 2 млн. (след облагането с данъци). Сребърните медалисти от Newbee си тръгват с 4 млн. долара, а завършилият на трета позиция отбор - LGD Forever Young, заслужи 2.6 млн. долара.Шестото издание на The International се проведе от 3 до 13 август - първо с групова фаза, а след това с директни елиминации. В надпреварата участваха 18 отбора.През първите две издания наградният фонд на турнира беше 1.6 млн. долара. На третата година общото възнаграждение нарасна до 2.8 млн. Седемцифрената граница беше премината внезапно през 2014 г. След рязък ръст от 380% наградният фонд за четвъртото поредно издание на The International беше почти 11 млн. долара.Интересът към надпреварата доведе до забележителен ръст в предишните две години. Тогава отборите си разделиха 18.5 млн. (2015 г.) и 20.1 млн. (2016 г.), а шампионите спечелиха съответно 6.6 и 9.1 млн. долара.За Иванов това беше второ участие в The International след 2016 г., когато Team Liquid раздели седмото място в крайното класиране и получи 520 хил. долара.