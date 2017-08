Трима главни изпълнителни директори напуснаха бизнес съвета на Тръмп

Мениджърът на Merck Кенет Фрейзър заяви ясно необходимостта да "се заеме позиция срещу липсата на толерантност и екстремизма"



Главните изпълнителни директори на Intel, Merck & Co и Under Armour напуснаха бизнес съвета на американския президент Доналд Тръмп в понеделник заради първоначалната му слаба реакция срещу агресията на шествие на бели националисти в Шарлотсвил, Вирджиния, съобщава Reuters."Оттеглям се от съвета, за да привлека внимание към сериозните вреди, които нашият разделен политически климат причинява по критични въпроси", заяви главният изпълнителен директор на Intel Браян Крзанич в блог публикация.Лидерът на производителя на лекарства Merck Кенет Фрейзър също обясни оттеглянето си заради реакцията на президента към агресията между белите националисти и контрапротестиращи. Фрейзър заяви ясно необходимостта да "се заеме позиция срещу липсата на толерантност и екстремизма". Той е един от най-известните чернокожи мениджъри в САЩ.Главният изпълнителен директор на производителя на спортна екипировка Under Armour Кевин Планк обяви оставката си в туит. "Оставаме непоколебими към нашия потенциал и способност да подобрим производството на САЩ", каза Планк. "Under Armour обаче се ангажира с иновации и спорт, а не с политика."След като бялото националистическо шествие доведе до човешка жертва в събота, Тръмп първоначално заяви, че трябва да се обвиняват много страни. В изявление от понеделник той обяви неонацистите и "Ку-клукс-клан" за престъпници, поддавайки се на нарастващия политически натиск за това, че не е обвинил директно белите националисти."Лидерите на Америка трябва да почитат нашите фундаментални възгледи и категорично да отхвърлят изразите на омраза, фанатизъм и надмощие на определена група, които се противопоставят на американския идеал, че всички хора са създадени равни", казва Фрейзър в изявлението си. "Като главен изпълнителен директор на Merck и като въпрос на лична съвест се чувствам отговорен да заема позиция срещу липсата на толерантност и екстремизма", заяви той.Тръмп отговори малко по-късно в туит, като написа: "Кен Фрейзър от Merck Pharma се оттегли от бизнес съвета на президента, той ще има повече време да намали гигантските цени на лекарствата!" Тръмп засили атаката си и в друг туит, в който казва, че Merck "е лидер във все по-високите цени на лекарствата, докато в същото време отнема работни места от САЩ. Върни работните места обратно и намали цените!".Няколко изпълнителни директори на водещи американски компании вече се оттеглиха от редица съвети на президента като протест срещу политиките на Тръмп.Мениджърите на Tesla Илън Мъск и на Walt Disney Робърт Айгър напуснаха Стратегическия и политически форум на президента през юни, след като Тръмп заяви, че ще оттегли САЩ от Парижкото споразумение по климата. Мъск напусна и бизнес съвета. Бившият главен изпълнителен директор на Uber Травис Каланик се оттегли от бизнес съвета през февруари на фона на натиск от активисти и служители, противопоставили се на имиграционните политики на администрацията.