Имената на седмицата

Главният изпълнителен директор на британския моден ритейлър New Look Андерс Кристиансен е напуснал компанията, съобщава Reuters, като се позовава на запознат с темата източник. Докато бордът на директорите на южноафриканския собственик на дружеството – Brait, избере наследник на поста, временно досегашните функции на Кристиансен ще се изпълняват от управляващия директор на New Look за Великобритания и Ирландия Дани Барасо, е посочил източникът на агенцията в петък. Reuters напомня, че ден по-рано британската телевизия Sky News е съобщила, че Кристиансен е на път да напусне New Look, за което в петък ще бъде направено официално съобщение.