Продуцентът Харви Уайнстийн беше изключен от Американската филмова академия

Харви Уайнстийн

© MIKE BLAKE

Американският продуцент и носител на четири оскара Харви Уайнстийн беше изключен от Американската академия за филмово изкуство заради редицата повдигнати му обвинения за сексуален тормоз и посегателство, пише The New York Times.С огромно мнозинство бордът на филмовата академия, който стои зад престижните награди "Оскар" и действа като управляващ орган на Холивуд, гласува за "незабавното изключване" на продуцента, който включително се разследва от нюйоркската полиция за изнасилване. Това решение на Холивуд е прецедент за последните 90 години.В събота 54-членният управителен съвет на академията взе решението си на извънредна сесия след разследванията на The New York Times и New Yorker, които разкриха, че обвиненията срещу Уайнстийн в сексуален тормоз и в изнасилване са факт от десетилетия. Впоследствие стана ясно, че те са били публична тайна в средите на Холивуд, а някои от потърпевшите признаха, че са се страхували публично да говорят, за да не повлияе това на професионалната им кариера. Редица холивудски актриси разказаха за опитите за сексуален тормоз и посегателство на Харви Уайнстийн през годините, като броят им продължава да се увеличава. Сред популярните имена са Анджелина Джоли, Гуинет Полтроу, Ашли Джъд, Розана Аркет, Кара Делевин и други, които разказаха за неприлични предложения, нежелан физически контакт и сблъсъци, които са имали с американския продуцент.Уайнстийн, който има шест оскара, а чрез едноименната си компания - близо 80, вече беше уволнен от борда й и бързо загуби позициите си както в шоубизнеса, така и по високите етажи сред американските политици, като Хилари Клинтън и Барак Обама например. Британската академия за филм и телевизия, която връчва престижните награди БАФТА, също го изключи от редиците си.В изявление Американската академия заяви, че гласуването е било "доста над необходимото мнозинство от две трети". "Ние правим това не просто да се разграничим от някого, който не заслужава уважението на колегите си, но и да отправим послание, че ерата на волно невежество и срамно съучастие в сексуално хищническо поведение и тормоз на работното място в нашата индустрия е приключила. Този случай е дълбоко обезпокоителен проблем, който няма място в нашето общество", казват от филмовата академия.Академията заяви, че ще "работи за създаване на етични стандарти за поведение, които всички членове се очаква да спазват". През 90-годишната си история филмовата академия е изгонила от редиците си само един член. Това се случи през 2004 г., когато стана ясно, че 83-годишният актьор Кармине Кариди нарушава специфични правила за разпространението на екземпляри от сценарии на филми. До момента никой член не е бил изключван за неетично или потенциално престъпно поведение.