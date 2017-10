Свръхскоростният жп залог на Ричард Брансън

Британският предприемач Ричард Брансън е поредният, който насочва вниманието си към иновативната Hyperloop технология, която ще позволи свърхбързото транспортиране на хора и товари в специални капсули, движещи се на магнитна "възглавница" в среда с ниско налягане или вакуум.През миналата седмица милиардерът обяви, че компанията му Virgin Group ще инвестира в едно от дружествата, които вече работят по реализирането на идеята на практика – американското Hyperloop One. То ще бъде преименувано на Virgin Hyperloop One, а самият Брансън ще стане член на съвета на директорите му, пише Financial Times.През септември американската компания набра 85 млн. долара, като част от средствата бяха от Virgin Group. С това общият размер на привлечените от Hyperloop One инвестиции от създаването й през 2014 г. досега достига 245 млн. долара, обобщава изданието. От Virgin Group обаче не разкриват точния размер на вложението си."Това е един невероятно иновативен и вълнуващ нов начин за придвижване на хора и неща при скорости, сравними със самолетните, но на земята", написа Брансън в блога си.Идеята за hyperloop транспорт, при който специални превозни средства се движат в тръби с ниско налягане на далечни разстояние при близки до свръхзвуковите скорости, не е нова – през 2013 г. за такава възможност пръв заговори основателят на Tesla и SpaceX Илън Мъск. Той обаче реши да не се занимава детайлно с идеята, а да остави разработването й на други експерти. В резултат поне три стартиращи компании се заеха с това да я превърнат в реалност.Hyperloop One е едно от дружествата, които се надпреварват за изграждането на първата подобна футуристична транспортна система. Използваната от компанията технология е в началния етап на комерсиално разработване, след като по-рано през годината бяха проведени цялостни тестове на системата в изпитателната й площадка DevLoop край Лас Вегас. По време на тестовете Hyperloop One е постигнала максимална скорост от 192 мили в час, или 86 метра в секунда, посочва Брансън в блога си. Максималното пропътувано разстояние е било 436 метра.Най-голямото предизвикателство пред компанията ще е да докаже, че hyperloop системата може да е безопасна и рентабилна при използването й на дълги разстояние, отбелязва Financial Times. Hyperloop One работи по проекти в Близкия изток, Европа, Индия, Канада и САЩ. Миналия октомври дружеството получи инвестиция от 50 млн. долара от дубайския държавен оператор на пристанищни терминали DP World, а месец по-късно съобщи, че Дубай ще е пилотният град, където ще изгради първата си действаща система, която ще го свързва с Абу Даби за 12 минути и със саудитската столица Рияд за 48 минути, припомня още изданието.