Хонконгски милиардер продава дела си в местен небостъргач за рекордните 5.2 млрд. долара

Ли Ка-шинг



The Center е петата най-висока сграда в Хонконг



[Reuters]

Хонконгският бизнес магнат Ли Ка-шинг ще продаде мажоритарния си дял в местния небостъргач The Center, който е петата най-висока кула в Хонконг, за 40.2 млрд. хонконгски долара (5.2 млрд. щатски долара). По данни на Dealogic сумата е рекордна за сделка за офис сграда, пише Financial Times.Продажбата на The Center на консорциум, който според информация от пазара е оглавяван от китайска енергийна група, е показателна за неотслабващото търсене на имоти във финансовите области в Хонконг от страна на китайския бизнес, отбелязва изданието."Цената очевидно не е проблем за инвеститорите, когато на пазара в Хонконг излязат емблематични първокласни офис пространства. Тази транзакция е смела заявка за апетита на китайските инвеститори да се превърнат в главни наематели на хонконгския офисен пазар, в който предлагането е ограничено, а дългосрочните перспективи за създаване на стойност са силни", коментира Хенри Чин, който оглавява изследователския отдел за Азия и Тихоокеанския регион в консултантската компания в областта на недвижимите имоти CBRE.Втората най-голяма сделка за единична сграда също е дело на Ли Ка-шинг – миналата година той продаде комплекса Century Link в Шанхай на базираната в Сингапур ARA Asset Management срещу 2.95 млрд. щатски долара, припомня FT.Според подадена към борсовите регулатори информация управляваната от милиардера CK Asset, в чието портфолио е The Center, ще спечели 14.5 млрд. хонконгски долара от продажбата на сградата. В декларираните данни като купувач е посочена регистрираната на Британските Вирджински острови компания CHMT Peaceful Development Asia Property Limited. Оттам обаче не става ясно кои са инвеститорите зад офшорното дружество.Публикации в хонконгски медии посочват, че мажоритарен дял в CHMT държи китайската енергийна група CERCG (China Energy Reserve & Chemicals Group). Тя е собственост на четири контролирани от държавата групи, а председателят й Чен Ихъ контролира или притежава дялове в редица енергийни бизнеси в Китай."Сделката показва, че китайските компании все още имат силен интерес към първокласни офиси в центъра на Хонконг", коментира анализаторът от CIMB Securities Реймънд Ченг. "Ако хонконгските строителни предприемачи искат да реализират добра стойност, моментът е добър за продажба", допълва той.Контролираната от Ли Ка-шинг CK Asset притежава 48 офисни етажа в 73-етажната сграда, както и търговски площи, паркоместа, помещения в подземните етажи и входната зала. Продажбата на тези активи е при средна цена от 33 хил. хонконгски долара на квадратен фут (0.09 кв.м). По изчисления на Ченг инвестиционната доходност от сградата е около 2.5%.