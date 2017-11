Лекторите на "Банките и бизнесът 2017": Бранислав Вуйович

Бранислав Вуйович



Бранислав Вуйович е основател и президент на New Frontier Group. Компанията е създадена през 2006 г. и днес е с водещи позиции на пазара на дигитална трансформация в Централна и Източна Европа (ЦИЕ). Има над 2000 висококвалифицирани служители в 15 страни - в Европа, Близкия изток, Русия, САЩ. Лидер е в ЦИЕ в подпомагането на организациите да се възползват от възможностите на дигиталната икономика.Бранислав Вуйович е един от най-търсените говорители на престижни конференции в Европа. Ръководи инициативите на New Frontier Group за дигитална трансформация в Европа. Той е експерт в областта на дигиталните възможности и реалната стойност на цифровите бизнес модели. В своите презентации и лекции в университети Бранислав Вуйович дава конкретни примери. Те са енергични, мотивиращи и вдъхновяващи. Възприет е като гуру на дигиталната трансформация. Със своя опит и идеи е помогнал на многобройни компании в процеса на дигитална трансформация на бизнеса. Автор е на множество статии в икономически и политически списания. В своята организация отговаря за стратегията със специален фокус иновациите и дигиталната трансформация.Преди New Frontier Group Бранислав Вуйович работи в две мултинационални компании в ЦИЕ - от 2000 г. до 2006 г. В EMC като регионален мениджър и от 1986 г. до 2000 г. в Computer Associates (CA) като старши вицепрезидент.Първата му работа е в ИТ на администрацията на Белград като системен програмист. Завършил е Факултета на организационните науки в Белградския университет.На Петата годишна конференция "Банките и бизнесът" Бранислав Вуйович ще бъде гост-лектор и ще представи визията си за това какво е истинско дигитално банкиране. Ще бъде водещ и на семинарната част на конференцията за активите на дигиталните бизнес модели в банковия сектор. Сред темите на семинара са идентифициране на основните активи на дигиталните бизнес модели в сравнение с традиционните бизнес модели, стойност на информацията, omni-Channel, трансформация от традиционен към дигитален бизнес модел, инструменти за трансформация в банковия сектор.Повече за програмата и лекторите можете да научите на capital.bg/banks