Лекторите на "Сделки и инвеститори 2017": Робин Джонсън

Робин Джонсън е партньор и съпредседател на екипа за трансгранични сливания и придобивания (M&A) на международната правна кантора Eversheds Sutherland, където ръководи над 100 адвокати, базирани 30 юрисдикции. Сред клиентите му са Parker Hannifin Corporation, Chemtura Corporation, SPX Corporation, Teleflex Inc, Croda International plc, Securitas AB, Rockwell Automation Inc, Endless LLP, Flowserve Corporation, Pentair Inc, Teledyne Technologies, Horizon Pharma, Platform Speciality Chemicals Corporation. Наскоро специализираното списание Legal Business го нареди в топ 10 на най-добрите адвокати по M&A сделки в Обединеното кралство.Робин Джонсън ще бъде един от лекторите на организираната от "Капитал" годишна конференция "Сделки и инвеститори", където ще представи пред участниците глобалните тенденции при сливанията и придобиванията и ще даде отговор на въпроса продавачите или купувачите движат пазарите в момента. Събитието ще се проведе на 29 ноември в "София хотел Балкан". За 12-а поредна година то събира компании, консултанти, инвестиционни фондове, предприемачи и инвеститори, като създава платформа за срещи, дискусии, обмяна на смислен опит и начало на нови партньорства.Повече за програмата и лекторите можете да научите на capital.bg/conference