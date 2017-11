Виктория Бекъм си осигури 30 млн. паунда инвестиции за разширение на бизнеса

Средствата ще бъдат използвани за развитие на магазините и канала за електронна търговия на модния дизайнер.

© Andrew Kelly

Виктория Бекъм набра 30 млн. паунда, за да разшири модния си бранд, в рамките на нов кръг на финансиране. Средствата за бившата певица от Spice Girls и съпруга на известния английски футболист Дейвид Бекъм са осигурени от NEO Investment Partners, съобщава Reuters. Ще бъдат използвани за развитие на магазините и канала за електронна търговия на модната дизайнерка. Уебсайтът The Business of Fashion обяви, че сделката е оценила компанията на Виктория Бекъм на 100 млн. паунда.Victoria Beckham Limited е основата през 2008 г. и продава продуктите си в над 50 страни. Компанията е частна и е собственост на Виктория, нейния съпруг Дейвид Бекъм и агента Саймън Фулър. По-голямата част от дрехите на фирмата се шият във Великобритания.Neo Investment Partners ще получи необявен дял в компанията срещу инвестицията, отбелязва Financial Times."NEO е перфектен партньор, който да ни придружи в следващата стъпка от нашето пътуване", коментира Виктория Бекъм. "Те разбират моята визия и моето желание компанията да запази своята независимост, както и моя ангажимент към продължаването на развитието на бранда."Тя каза още, че средствата ще позволят "да подобрят нашето дигитално и физическо присъствие на дребно и да стимулира растежа в основните ни категории, докато се разширяваме в нови категории, за да реализира пълния потенциал на марката".Виктория Бекъм разшири марката от основната линия в аксесоари, обувки и очила, както и започна да си сътрудничи с американската търговска марка Target и компанията Estée Lauder.Виктория Бекъм стана популярна със Spice Girls, която през 90-те години на миналия век продаде 85 млн. записа и се превърна в една от най-добре продаваните поп групи на всички времена. През 1999 г. тя се омъжи за Дейвид Бекъм и двамата се превърнаха в една от най-известните двойки във Великобритания.Макар че известно време не беше приемана сериозно от модната индустрия, днес колекциите на Бекъм се показват в Ню Йорк и се радват на одобрение.Компанията за дялово инвестиране NEO е основана през 2008 г. и подкрепя брандове, включително дизайнерската група Tom Dixon, компанията за мъжко облекло AMI Paris и веригата пекарни Paul.