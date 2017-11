Алехандро Диас де Леон застава начело на Bank of Mexico

От ляво надясно: Алехандро Диас де Леон, президентът на Мексико Енрике Пеня Нието, сегашният председател на Bank of Mexico Агустин Карстенс и новият финансов министър на страната Хосе Антонио Гонсалес



Друг голям проблем пред Диас де Леон ще бъде инфлацията в страната. За разлика от еврозоната и САЩ, където централните банки не могат да достигнат исканите нива,

в Мексико инфлацията е прекалено висока и цените се вдигат с два пъти по-бързи темпове, отколкото е целта на банката. Bank of Mexico си е задала за цел 3% годишна инфлация, докато за първите две седмици от ноември цените са се вдигнали с 6.6%.

Алехандро Диас де Леон е технократ с 16-годишен опит в Bank of Mexico, като освен това има и четири години като част от финансовото министерство на страната. Бил е





начело и на мексиканската банка за външна търговия Bancomext. Очакванията към него са той да продължи политиките на предшественика си Карстенс и да се фокусира върху контрол над инфлацията.



Диас де Леон има магистратура по публична и частна администрация от Йейл, където специализира финансов инженеринг. Той ще застане начело на банката на 1 декември, като датата съвпада и с 48-ия му рожден ден. Мандатът му ще бъде 4-годишен и ще приключи през декември 2021 г.

Алехандро Диас де Леон ще бъде новият председател на централната банка на Мексико. В момента той е заместник-гуверньор на Bank of Mexico и е смятан за една от изгряващите звезди на финансовата институция. Той ще замени Агустин Карстенс, който ще се премести в Швейцария, за да застане начело на Банката за международни разплащания (Bank for International Settlements), пише Financial Times.Диас де Леон се присъедини към борда на централната банка през януари тази година. Той е разглеждан от икономисти и анализатори като безопасен избор, като очакванията за промяна на монетарната политика на страната са минимални. Новият управител ще поеме банката в началото на турбулентен период. Мексико очаква президентски избори през юли, а освен това пред страната има и големи въпросителни заради бъдещето на договора за свободна търговия между държавите от Северна Америка NAFTA. Преговорите за предоговаряне на условията вече вървят, като основен фокус се поставя върху огромните дефицити на САЩ.