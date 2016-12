Строител на капитализма: Рекс Тилерсън

Досега владетел на частна империя, от януари Рекс Тилерсън е напът да стане дипломат номер едно на световната суперсила. Номинацията на главния изпълнителен директор на енергийния гигант ExxonMobil за държавен секретар на САЩ предизвика критики както от редиците на демократите, така и на републиканците. Основните притеснения са липсата му на опит в дипломацията, корпоративните му инстинкти и близките връзки с руския президент Владимир Путин, който преди три години го удостои с руското държавно отличие Орден за дружба.Стийв Кол, автор на книгата Private Empire: ExxonMobil and American Power ("Частната империя: ExxonMobil и американската сила"), написа в сп. The New Yorker, че с номинацията му новоизбраният президент Доналд Тръмп ще "даде Държавния департамент в ръцете на човек, който е работил цял живот в паралелна квазидържава в полза на акционерите, формирайки с чуждестранни лидери отношения, които може да съвпадат или да не съвпадат с интересите на американското правителство".И добавя, че "целта на независимата външна политика на ExxonMobil е да промотира свят, който е добър за производството на нефт и газ." Как ще се пренастрои към публичната дипломация ще се разбере, ако кандидатурата му получи одобрението на американския Сенат.Това няма да е лесно предвид скептицизма на влиятелни сенатори републиканци като Джон Маккейн, Линдзи Греъм и Марко Рубио, който посочи, че "приятел на Владимир" не е качество, което се търси за поста държавен секретар. Защитниците му посочват, че Тилерсън е доказал твърдостта и интегритета си."Има по-големи шансове Майка Тереза да е крала пари от благотворителната си организация, отколкото Рекс Тилерсън да направи нещо с Путин, което не е в интерес на САЩ", твърди Джак Рандъл, приятел на тексаския петролен магнат от университета.