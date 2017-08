Строител на капитализма: Антъни Скарамучи

Голяма част от приближените на президента Доналд Тръмп в Белия дом бързо се разделиха с постовете си, но отстраняването на

директора на комуникациите Антъни Скарамучи би всички рекорди. В рамките на десет дни той напусна работата си в Експорт-импорт банката на САЩ и предизвика скандал с цинични нападки пред репортер на

The New Yorker срещу началника на кабинета на Тръмп

Рейнс Прибъс и говорителя

Шон Спайсър, след което те подадоха оставка.

Репортерът Райън Лиза разказа публично, включително пред CNN, за обаждането посред нощ от Скарамучи, който поискал от него да разкрие източниците си в Белия дом. В записания разговор новоназначеният директор нарича

Прибъс "углавен престъпник" и "параноиден шизофреник", като казва за себе си, че не е като главния стратег Стив Банън (

"I’m not tryinпg to suck my own c–k") и ще уволни целия екип по комуникациите, ако изтичането на информация не спре. Това се оказа прекалено дори за спорните етични стандарти в настоящия състав на Белия дом и Скарамучи загуби поста си 15 дни преди мандатът му да започне официално. А за капак го напусна и жена му.