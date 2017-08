Строител на капитализма: MinD_ContRoL

DOTA 2 е компютърна онлайн игра, която противопоставя два отбора от по петима играчи. Всеки отбор има постройка, като целта е да запази своята и да унищожи противниковата.

Иван Бориславов Иванов е първият български милионер от електронни спортове. 22-годишният състезател с псевдоним MinD_ContRoL стана световен шампион по DOTA 2 (съкратено от Defence Of The Ancients) с отбора Team Liquid.Във финала на най-големия турнир за видеоигри The International Иванов и неговите съотборници победиха китайците от Newbee с 3:0. Решителната битка в зала Key Arena беше наблюдавана от 17 хил. души на живо и над 5 милиона души в интернет.Надпреварата беше с рекорден награден фонд – 24.7 млн. долара (за сравнение - тазгодишното 137-о издание на Откритото първенство на САЩ по тенис стана първият турнир в историята, в който наградният фонд надхвърли 50 млн. долара). Шампионите от базирания в Холандия Team Liquid спечелиха 11 млн. долара, от които Иванов ще получи 2 млн. (след облагането с данъци).