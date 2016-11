Мнения Daily - Редуваме мълчание с изригвания и зъбене

Изборите минават и заминават, изборните системи също, нищо не става по-добре от системите и изборите, ако проблемите растат, ако политиката и бизнеса са терен за отмъщение, но най-вече ако съдебната система не раздава справедливост.

Да гласуваш на инатОт коментар на Веселина Седларска за "Клуб ZНе се научихме на нови неща, затова сега сме ентусиазирани да правим точно същото, каквото всъщност направихме през 1989 година.Тогава направихме Велико народно събрание. Никоя от другите страни в Източна Европа не направи толкова рано нова конституция. Ние обаче се заехме първо с това. И най-вече заради чл. 1 на конституцията, в който тогава пишеше, че ръководната роля в държавата се осъществява от Партията.Приличахме на жена, която се развежда с мъжа си и точно една година сменя бравата на външната врата, укрепва я, поставя й шпионка, за да не се върне съпругът. През това време съпругът изнася през прозорците покъщнината, защото изобщо няма намерение да се завърне през вратата, а да си устрои същия добър и познат живот на друг адрес.Заради Великото народно събрание загубихме една година, в която държавите от така наречената тогава Вишеградска тройка устройваха новия си живот не на хартия, а на практика.Точно толкова големи са заблудите ни сега за новата парола – щом целият този надменен, некадърен, безотговорен, крадлив, безочлив елит е подбран по правилата на пропорционалната система, значи при мажоритарната няма да е така. А това, че трябва само пет минути размишление, за да се досети човек как при нашата бетонно конструирана корупция мажоритарната система може да напълни парламента с още по-съмнителни и безскрупулни личности – не, това да размишляваме не ни е в традициите.За три десетилетия опит вече можем да си дадем сметка какви сме – редуваме дълги периоди на търпение и мълчание с бурни изригвания, в които пеем песни и се зъбим на тирана. Такива са нашите революции – да направим обратното на това, което е, щом сегашното е зле, значи обратното е добре. В това кратко изречение се побира нашата народополитология.Хайде да го направим по-разумно този път. И докато разумяваме, да си решаваме онези проблеми, от които зависи животът ни – демографския срив, сбърканото здравеопазване, боледуващото образование. Изборите минават и заминават, изборните системи също, нищо не става по-добре от системите и изборите, ако проблемите растат, ако политиката и бизнеса са терен за отмъщение, но най-вече ако съдебната система не раздава справедливост.-------Вятърът на промянатаОт коментар на Роберт Шварц за "Дойче веле"Резултатите от президентските избори в България и Молдова не вещаят нищо добро за Запада, макар че те едва ли са изненадали лидерите на ЕС и НАТО. Повече от четвърт век след падането на желязната завеса все повече хора в бившия Източен блок са разочаровани от Запада. Мнозина от тях се чувстват като европейци второ качество, а възхваляваните общи ценности като демокрация, върховенство на закона, спазване на човешките права бяха подкопани от задържалите се на власт бивши елити, ширещата се корупция и тежкия икономически срив. Първоначалният ентусиазъм по Европа постепенно отстъпи място на отчаяние, а това стана благодатна почва за развитието на популистки и националистически тенденции.Положението в НАТО също не е особено стабилно. Турция се управлява все по-авторитарно и също търси близостта на Русия. А бъдещият американски президент Доналд Тръмп обяви, че ще има решаващи промени: Европа трябвало да поеме повече отговорност, което явно означава, че ще трябва сама да се оправя с проблемите си. Още отсега обаче си личи, че не всички страни от НАТО искат да се включат в еднаква степен в защитата на източния фланг на алианса, въпреки че всички признаха нуждата от неговото подсилване. Балтийските страни, Полша и Румъния са единствените в Източна Европа, които заедно със САЩ активно се подготвят срещу евентуална военна заплаха от Русия.Няма никакво съмнение, че засилващите си проруски тенденции в Източна Европа не са само резултат от старата историческа обвързаност с Русия. Те са в много по-голяма степен следствие от дълбоката криза, в която се намира ЕС.От години вече Брюксел реагира на тези тенденции по един-единствен начин: държи се все едно че ги няма, и оставя нещата да се уредят от само себе си. Крайно време е да се сложи край на този подход. Страните членки, а и онези, които се стремят към пълноправно членство, трябва съвсем категорично да признаят върховенството на общите европейски цeнности демокрация и свобода. Националистическите и популистките солови акции не бива повече да определят дневния ред на Европа.Затова сега са необходими ясни послания във външната, но и във вътрешната политика. Успокоение може да има само ако Москва забележимо промени своето имперското поведение. Не санкциите срещу Русия, а агресивните действия на Путин разпалиха новия конфликт между Изтока и Запада. Западът сега е длъжен да поведе съгласувана политика, ако не иска досегашната почти 60-годишна история на Обединена Европа да бъде обречена на провал.-------------Made in USAОт коментар на бившия финансов министър Симеон Дянков за LSE Business ReviewИзборите в САЩ приключиха, но финансовата общност не си е поела дъх на облекчение. Доналд Тръмп - избраният президент, ще трябва да остави в миналото част от реториката на Доналд Тръмп - кандидата за президент, за да успокои изопнатите нерви на инвеститорите. Инвеститорите търсят знаци, че популистките опорни точки в кампанията на Тръмп ще останат там, където им е мястото: в миналото на самата кампания.Както британците, подкрепили излизането от ЕС, така и мнозина в САЩ виждат себе си изхвърлени зад борда на "американската мечта". Доскоро по-доброто образование беше сигурен билет за успешна икономическа мобилност. В редица щати това вече не е така. Новите технологии създават цели индустрии с малка заетост, които изместват традиционните.Новата икономика е и благодат, и проклятие, като благодатта се трупа в полза на малка група от висококвалифицирани специалисти. Неравните възможности: ето кое направи тази президентска кампания по-яростна и хаплива от предишните. От началото на XXI век насам средната класа в Щатите се топи и големи групи от хора минават в категорията на по-ниските доходи. Решаването на този проблем би следвало да е първа точка в програмата на новия президент.Коя може да е началната стъпка? Да се започне с подобряване на средата за предприемачество. Съединените щати са единствената сред държавите със солиден капацитет, която не е подобрила бизнес регулациите си през последното десетилетие. Това се вижда от последния доклад Doing Business. Там САЩ споделят не особено престижната компания на страните нереформатори, сред които Боливия, Ирак и Еритрея.Застоят в американската регулаторна политика обяснява загубата на конкурентоспособност в сравнение с други икономики. От 2004 г. насам САЩ изпаднаха от второто място в Doing Business (изпреварени само от Нова Зеландия) до осмото - след Нова Зеландия, Сингапур, Дания, Хонконг, Южна Корея, Норвегия и Обединеното кралство.Някои от реформите зависят от волята на Конгреса. Като данъчната, където САЩ заемат 53-о място - по-напред само от Гърция и Португалия измежду всички страни от ОИСР. Но за други реформи не се искат значителни законодателни инициативи. Например в регулациите за стартиране на нов бизнес. Там Щатите са 49-и в класацията, зад Мароко и Румъния. Ето двете области, където са нужни значителни промени, за да се улесни започването и развиването на бизнес.Отвъд тези реформи финансовите пазари биха приветствали инвестициите в инфраструктура. Качеството на пътната, летищната и градската инфраструктура изостава от това в други развити икономики и отрежда на САЩ 12-о място в Глобалния индекс за конкурентоспособност.Но преди всичко за пълноценен икономически растеж трябва добре работеща образователна система, която да подготвя хората за промените в икономическата среда. Според PISA, програмата за международна оценка на студентите, САЩ се нареждат на 20-о място сред развитите страни по качество на образованието.