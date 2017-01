Тръмп vs "Обамакеър"

С влизнето си в Белия дом на 20 януари Доналд Тръмп спази обещанието си и подписа указ за "ограничаване на икономическата тежест" на Закона за достъпни грижи, известен като "Обамакеър"

Още по време на президентската кампанията Доналд Тръмп посочи сред приоритетните си задачи на новоизбран президент премахването на "Обамакеър". В момента ситуацията е изключително благоприятна за подобни драстични действия, защото републиканците имат свой човек в Белия дом и мнозинство в Конгреса. На 22 януари беше представен план за постепенната отмяна на

, приет по времето на Обама.

Какво обаче включва здравната реформа, извършена от бившия президент и какво може да бъде премахнато от администрацията на Тръмп?

С приемането на

през 2010г. се поставя началото най-сериозната реформа в здравеопазването от 1960г. насам и амбициозната цел да се решат наболели проблеми като високите и постоянно нарастващите разходи за здравеопазване, неравният достъп до медицинска помощ и неефективност при предоставянето й, както и редица проблеми на общественото здраве.

Осигурени

неосигурени

Един от сериозните проблеми на здравеопазването в САЩ е големият брой пациенти, които нямат здравни застраховки. Преди въвеждането на "Медикейд" и "Медикеър" (най-големите обществени здравноосигурителни програми в САЩ) през 1960г. осигурените пациенти на възраст над 65г. са били под 50%. С годините броят им намалява, но преди приемане на "Обамакеър" продължава да се задържа между 12%-18%. Планът предвиждаше включването на още 26 млн. души в групата на осигурените до 2017г., но към този момент са 17.5млн.

Премахването на

обаче може да доведе до редица ограничения, които да обърнат тази тенденция.

От 2010г. насам всеки родител можеше да включи в полицата си деца до 26г. възраст. С промените, предвиждани от Тръмп, тази възможност вероятно ще бъде премахната, което ще остави над 3 млн. млади американци без застраховки.

Възможно да се посегне и на още една мярка: ограничението за застрахователните компании да въвеждат рестрикции при сключване на застраховки или да увеличават застрахователните премии с оглед състоянието на пациента. В момента влияние върху цената на застраховката имат само следните фактори: възраст, тютюнопушене и местоживеене. С промените, предвиждани от Тръмп, е възможно да се включат допълнителни фактори като индивидуални характеристики на пациента, здравословно състояние и предишни плащания.

Особено важна промяна, която се въведе с "Обамакеър", е забраната за застрахователните компании да отказват застраховки на пациенти с "

Това са заболявания, с които пациентът е диагностициран преди закупуване на застраховката и лечението на които, до приемане на новия закон, не се покриваше от застрахователя. На практика се случваше така, че пациент, веднъж диагностициран с хронично заболяване (диабет, хронично бъбречно заболяване, злокачествено заболяване, ХИВ), не можеше да промени застрахователния си план, защото лечението му няма да бъде реимбурсирано занапред. Тези, на които им предстоеше застраховане за първи път, не можеха да разчитат на реимбурсация при лечение на конкретното заболяване и трябваше да плащат

от джоба си).



"Обамакеър" премахна това ограничение и към момента пациентите от тази група имат равен достъп до застраховки, които покриват техните предшестващи състояния. Противниците на

обаче изтъкват, че много неосигурени американци злоупотребяват и се застраховат едва след като някакво хронично заболяване ги принуди често да търсят медицинска помощ.

Посягането върху тези мерки със сигурност ще затрудни достъпа до здравноосигурителни програми на много американци и ще доведе до увеличаване на броя на пациентите, които не могат да получат качествена медицинска помощ. Всъщност американските болници се сблъскват с типично "български" проблеми при лечение на спешни неосигурени пациенти. Тъй като не може да им бъде отказана медицинска помощ, а няма кой да възстанови направените разходи за тяхното лечение, те остават за сметка на болницата. Очаква се този проблем да се задълбочи, ако

бъде отменен.

Обамакеър" предвижда и различни мерки, целящи увеличаване на достъпа до обществената програма за бедни "Медикейд", като към днешна дата повече от 25 щата са възприели тази политика. Очаква се до 2018г. броят на включените в тази програма да нарастне до 48 млн. души. След въвеждане на плана на републиканците е напълно възможно разширяването на "Медикейд" да бъде спряно.

Пари

качество

САЩ е държавата, която харчи по 8915

на глава от населението за здравеопазване и по този показател тя заема първото място сред страните от

В същото време много държави, харчещи с около 30% по-малко пари, предоставят по-качествена медицинска помощ (Холандия, Сингапур). С промените от 2010г. се създаде Център за иновации към Федералния център за "Медикеър" и "Медикейд" (

На него са възложени функции да създава и наблюдава нови и по-ефективни методи за плащане и модели на клинична грижа.



Сред добрите примери за такива нововъведения е създаването на

представляващи група от лекари, болници и други изпълнители на медицинска помощ. Целта е да се предоставят координирани и комплексни медицински услуги, като така се осигури своевременна медицинска помощ, без дублиране на дейности. Това спестява средства както на

, така и на "Медикеър/Медикейд" и двете страни имат право да споделят спестеното.

Обамакеър" създаде няколко програми, които целят да стимулират качеството и да го обвържат с плащанията към изпълнителите на медицинска помощ. Например въведе се програмата за редуциране на рехоспитализациите, която включва мерки в две посоки. В общността се създадоха специални програми за "преходна грижа", предотвратяващи връщането в болница на пациентите и се възприеха методи за изчисляване на коефициент на рехоспитализациите. Болниците с лоши показатели получават по-малко средства. Подобна програма е разработена и в областта на вътреболничните инфекции.

Съдбата на тези програми и организации, както и на Центъра по иновации остава неясна при администрацията на Тръмп и плановете му да заличи реформата на своя предшественик.

Болна здравна система

обществено здраве

Някои специалисти наричат американската система "болна", защото е насочена към лечение, а не към превенция. Реформата на Обама имаше за цел да катализира множество промени в тази насока: създаване на национални програми по превенция, увеличаване на достъпа до превантивна медицинска помощ и увеличаване на финансирането за инициативи в областта на общественото здраве. Създаде се Национален съвет по превенция, здравна промоция и обществено здраве, който отговарят за прилагането на Национална стратегия по превенцията.

Стимулира се създаването на множество програми, насочени към общественото здраве. Програмата "Милион сърца" си постави за цел да предотврати един милион инфаркта и инсулта до 2017г. чрез профилактика с аспирин, контрол на холестерола и кръвното налягане и намаляване на броя на пушачите.

Обамакеър" задължи застрахователите да осигурят пълно покритие на медицински услуги в областта на превенцията, както и безплатна контрацепция

Преди това двете групи специалисти работеха некоординирано, дори при наличие на общи цели, което водеше до увеличение на разходите при ниска ефективност. Добър пример е Националната програма за превенция на диабета, която след приемане на

използва обучени специалисти в общността, за да индетифицира хора в предиабетно състояние и чрез осигуряване на подходяща диета и физическа активност има за цел да намали с 58% броят на пациентите, които развиват това заболяване.

Всички тези реформи остават с неясна съдба, но е сигурно, че републиканците вече са започнали да планират премахването им. Според Доналд Беруик, оглавяващ Института за развитие на здравеопазването в САЩ, това няма да бъде лесно, тъй като близо 20 млн, души ще останат извън здравноосигурителните програми, което ще рефлектира както върху отделните граждани, така й върху изпълнителите на медицинска помощ.

Мария Шаркова е адвокат в сферата на медицинското право и проблемите, свързани с управлението на общественото здраве

The Patient Protection and Affordable Care Act (ACA)ACAACApre-existing conditions"."out of pocket" (ACAACAOECD.CMS).Accountable Care Organizations (ACOs),ACOs. Освен това законът създаде условия за взаимодействие между специалистите, работещи в областта на общественото здраве и тези, предоставящи медицинска помощ.ACA