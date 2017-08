Членство в ЕС не се постига с тупане в гърдите

"Тази графика отлично илюстрира наличието на три отчетливо различни национални ситуации, изразени в характерната структура на дяловите разпределения на констатациите на ЕК.цялостна картина отразява ясно и недвусмислено отчетлива тенденция на добре изявен, нарастващ напредък.картина отразява обратната, но също така ясна тенденция на доминация на слабия напредък. Аситуация се характеризира с тенденция на леко изразен подобряващ се напредък. Точно. Ако при България се наблюдава два пъти по-нисък процентен дял на категорията "малък" (33 на сто) спрямо "известен, определен" (67 на сто) напредък, то при Сърбия резултатите се преобърнати и се наблюдава обратната тенденция - 11 на сто "добър" и 22 на сто "известен, определен" спрямо 67 на сто "малък" напредък. Макар и по този начин Сърбия да се отдалечава от България, сравнителното ѝ изоставане не я прави по-сходна на Македония, където процентите са почти поравно разпределени в категориите "няма напредък" (27,3 на сто), "малък" (36,4 на сто) и "известен, определен" (36,4 на сто), което е свидетелство за съвсем различна обща картина", заключава изследването на Анна Плачкова.Освен това:"Подобна картина се наблюдава и при, където България и Македония отново са двете крайности, а Сърбия е по средата. И при трите страни става дума за проява на обща преобладаваща тенденция, но във всяка една от трите силата на изразеност на тази тенденция е отчетливо различна като структура на дяловите съотношения:При България се наблюдава по-ниска представителност на категорията "малък" (22 на сто) спрямо "известен, определен напредък" (67 на сто, т.е. доминацията е от порядък на три пъти) и "добър напредък" (11 на сто), т.е. силно изразена доминация на междинния, среден напредък. Обаче не бива да се пренебрегва и фактът на два пъти по-силната представеност на малкия над добрия напредък. Докато при Сърбия сумарното постижение е още по-скромно; налице е ясно изразена тенденция за безусловна доминация на категорията "малък" от 78 на сто над следващите "определен" и "добър напредък" с дялове от по 11 на сто. При Македония проблемността на напредъка е още по-силно изразена, но чрез структурно изразена тенденция с обратна посока; там има лека тенденция за преобладаване на подобряващ се напредък, но пък тази положителна тенденция включва дела от 18 на сто "връщане назад".."Казано накратко, макар към днешна дата Сърбия отчетливо да изпреварва Македония по темпове и резултати на европеизацията, тя все пак е разпознаваемо различна от постигнатото в България към момента, в който е взето решението за нейното присъединяване към ЕС. На това отгоре решението за приемане на България и Румъния не е взето въз основа на предишен прецедент за незачитане на правилата на разширителната условност (какъвто е бил случаят с достъпа на Гърция до тогавашната ЕО примерно), то идва в резултат от собствените им усилия и преодолени трудности, а не е подарък за заетата политическа позиция по конфликта в Косово, каквито намеци неизменно се правеха.Така че,интересното в тезата на Вучич не е от фактологическо, а от чисто социално-психологическо естество. Това е просто демонстрация на балканска самонадеяна вяра в правотата на безогледно отстояване на национален интерес в пряк разрез с почтеността и правилата на политическия диалог в ЕС, в който доказателствата за прогрес към европеизацията имат основно, макар и не единствено значение.Проблемът всъщност е там, че дори твърдението на сръбския президент за сравнението между Сърбия и България да би било истина, то в никакъв случай не означава, че страната му трябва да бъде приета веднага в ЕС. Тъкмо обратното!Поучени от безрадостния опит за утвърждаване на върховенството на правото и борбата с корупцията в България и Румъния, които и към днешна дата са в същото положение, както през 2007 г., политиците в страните - членки на ЕС, и в Европейската комисия радикално промениха подхода към процеса на подготовка за членство на новите страни кандидатки. Именно българско-румънският случай най-категорично ги убеди, че след приемането на една страна в ЕС възможностите за влияние върху управляващите са минимализирани, а тяхното нежелание за по-нататъшни реформи не познава граници – особено в сферата на върховенството на правото и борбата с корупцията.Тъкмо поради това новият подход в политиката за разширяване на ЕС поставя върховенството на правото като основен приоритет, колкото и Вучич да отрича неговата важност. Новият подход намира израз в поредица от проявления – отварянето на главите, отнасящи се до върховенство на правото, още в началото, защото напредъкът е труден, бавен и изисква най-много време; напредъкът в тази област вече е предварително условие за напредък в преговорите и по другите глави; от кандидатстващата страна се очаква да представя доказателства за практически резултати, а не само правителствени обещания и т.н. Научната литература по този въпрос е преизобилна и е редно да се познават общите положения на новия подход към разширяването на ЕС (например последната книга на Марко Кмезич, автор с повече от дузина специализирани публикации по тази тема: Kmezic, Marko. EU Rule of Law Promotion: Judiciary Reform in the Western Balkans. Taylor & Francis, 2016).Извън всичко това за разлика от ситуацията през 2007 г. в настоящия момент самият ЕС вече реално приоритизира защитата на върховенството на правото и другите основни политически ценности, върху които е построен съюзът. Нещо повече – ЕС подготвя радикална институционална промяна, за да получи инструмент за провеждане на политики в защита на тези ценности на общосъюзно равнище, т.е. във всички страни, в които се очертава заплаха за демокрацията, върховенството на правото и основните права. Този процес набира скорост и придобива все по-конкретни очертания от 2013 г. насам.В резюме, би било силно препоръчително за политическата класа в Сърбия, включително за управляващите, да се запознаят с правилата на играта, в която вече участват. Безогледност при защитата на националните претенции няма шанс да промени тези правила. По-скоро би била контрапродуктивна спрямо шансовете за членство в ЕС. По-перспективно е правилата да се следват и приоритетите да се зачитат, особено ако действителната цел на една страна е нейната евроинтеграция.------------Проф. Георги Димитров преподава в катедра " Европеистика " на Софийския университет "Св. Климент Охридски" . Доктор по философия (1988 г.) и доктор на социологическите науки (2000 г.)Текстът е разработен в рамките на проекта "Жан Моне", Център за високи постижения към катедра "Европеистика" на СУ "Св. Климент Охридски".