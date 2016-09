Как истината изгуби значение

Ако повториш нещо достатъчно много пъти, без значение колко е далеч от истината или логиката, другите ще започнат да вярват в него - това е разбиране, което кампанията на Тръмп споделя почти религиозно.



Фотограф: Mike Segar

"Много хора смятат, че..." е любима фраза на Доналд Тръмп. Римейк на класическото правило на българската жълта журналистика "една жена каза". Милиардерът и републикански кандидат-президент на САЩ често си служи с нея, когато прави най-възмутителните си и противоречиви изказвания. С "хората мислят" или "някои казват" той обикновено лансира в публичността пикантна таблоидна клюка или налудничава конспиративна теория, без да му се налага да ги изрича от първо лице. А ако американските медии ги разобличат като фалшиви и неверни, той просто си измива ръцете с това, че е споделил чуждо мнение в Twitter. "Те го твърдят - не аз" е предпочитаната му тактика за очерняне на опонентите му и техните близки.Нейна жертва е дори настоящият американски президент Барак Обама, за когото Тръмп непрекъснато намеква публично, че е таен последовател на исляма. Обрисуването на мюсюлманите и имигрантите като двете най-големи заплахи за САЩ е основен стълб в неговата кампания и той ни най-малко не се притеснява да си фабрикува факти за целта - от това как хиляди мюсюлмани в Ню Джърси са празнували терористичните атаки на 11 септември 2001 година, през това, че Мексико целенасочено изпраща само "лоши" имигранти в САЩ до това, че Конгресът финансира "Ислямска държава".Последно Тръмп влезе в Twitter битка с мексиканския президент Енрике Пеня Нието, след като написа в социалната мрежа, че Мексико ще плати за стената по общата им граница, която Тръмп неизменно обещава на своите последователи. Твърдението му моментално беше отречено от Пеня. "Повтарям това, което ви казах и лично, господин Тръмп: Мексико никога няма да плати за стена", написа той в Twitter.Мексиканският държавен глава не е нито първият, нито ще е последният, който разобличава милиардера в откровена лъжа. Според The Washington Post твърденията на Доналд Тръмп не издържат проверката с реалността на американските медии в 78% от случаите. Британският комик Джон Оливър , който всяка седмица опровергава твърденията му в своето шоу по HBO, го нарича "оспорван сериен лъжец". Най-смущаващото е, че всичко това, изглежда, няма никакво значение. Защото непрекъснатите злоупотреби с истината по никакъв начин не влияят на популярността на Тръмп, нито намаляват шансовете му да спечели изборите. Ако повториш нещо достатъчно много пъти, без значение колко е далеч от истината или логиката, другите ще започнат да вярват в него - това е разбиране, което кампанията на републиканския кандидат за президент споделя почти религиозно.И Тръмп в никакъв случай не е сам в безцеремонното зачеркване на фактите в политиката. Руският президент Владимир Путин от години печели информационната си война срещу Запада по същия начин. С армия от тролове, ботове, блогове и сайтове, които заливат световния интернет с дезинформация и фалшиви истории. Със смазаната си медийна машина за пропаганда и създаване на паралелна реалност. И през собствените си изказвания, както когато се появи по телевизията след анексирането на Крим и заяви дръзко, че няма руски войници в Украйна. Посланието беше ясно - истината няма значение. Турският президент Реджеп Тайип Ердоган, също прегърнал методите на авторитарната демокрация, използва сходни тактики, за да заглушава опозицията си в страната и навън. Но дори в сърцето на Европа емоциите победиха фактите в референдума за излизането на Великобритания от Европейския съюз.Добре дошли в постфактологичната епоха на политиката. Няма реалност. Всичко е въпрос на интерпретации. Живеем в сива зона, в която границите между истина и лъжа се размиват. Никой никому не вярва. Най-вече на медиите. Защото "всеки има своята собствена истина". Както пише журналистът и автор на книгата "Нищо не е истина и всичко е възможно" Питър Померанцев , постфактологичният свят, който обитаваме, не е просто свят, в който политиците и медиите лъжат - те винаги са го правили - това е свят, в който вече не им пука дали казват истината или не.А последиците от това могат да бъдат ужасяващи. Масовото незачитане на фактите не е проблем само на медийната среда, въпреки че журналистиката често е или съучастник, или пада в капана на политическите демагози. То разяжда цялата среда, в която живеем и взимаме решения за себе си, за семейството си, за страната си. Както пише британското списание The Economist в последния си брой , лъжите ще направят политическата система нефункционална. Тя вече няма да произвежда резултати, защото ще е обезсмислена от недоверието и отчуждението на хората. Зле информираната публика, която не се интересува от фактите, престава да бъде критична към властта във всички нейни форми. Превръща се в гневна, реактивна тълпа, която действа, водена единствено от емоциите и предразсъдъците си. Подобна комбинация може да доведе до възхода на мрачни и авторитарни лидери, които с лека ръка да затрият постиженията на либералната демокрация.Обезценяването на истината няма само един баща. То е продукт на задълбочаващата се пропаст между елити и избиратели , на икономическата и социалната фрустрация и тревога за бъдещето, на чувството за загуба на контрол в един непрекъснато променящ се свят, движен от глобализацията и модернизацията. Но голяма част от обяснението как стигнахме дотук се крие в начина, по който социалните мрежи промениха това как потребяваме информация.Във времената на вестниците журналистите служеха като своеобразни пазачи, които преценяваха кои идеи си заслужават да се дискутират публично и кои са твърде крайни. С появата на интернет правилата се смениха. Днес дори демократичната идея за отворен уеб, в който линковете от сайт в сайт създават нейерархична мрежа от информация, звучи ретро. Защото се появиха социалните мрежи със своите алгоритми, създадени да ни държат в границите на собствените си платформи, уж давайки ни това, което мислим, че искаме. Базирани на предишните ни търсения и кликове, всяко следващо движение онлайн ни среща отново със собствените ни пристрастия и предразсъдъци. Интернет активистът и създател на уебсайта за "смислено" вирусно съдържание Upworthy Илай Перисър нарича този феномен "филтърен балон" и обяснява, че става все по-малко вероятно да бъдем изложени на информация, която ни предизвиква или разширява кръгозора ни онлайн.Професорът по философия и автор на книгата The Internet of Us: Knowing More and Understanding Less in the Age of Big Data Майкъл П. Линч е на мнение , че сме стигнали опасно близо до състояние, в което вече няма да знаем как да учим и придобиваме знание. Пространството, доскоро обитавано от фактите, събрани и претеглени след наблюдение и изследване, сега е иззето от "данните" и е аутсорснато към машините. "Повечето знание сега е Google-знание - познание, придобито онлайн", пише Линч. Когато гугълзнаем, казва той, ние не поемаме отговорност за собствените си вярвания и се лишаваме от разсъдливостта си.