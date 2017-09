Икономика за напреднали

Как да кандидатствате



За да се включат, кандидатите трябва да изпратят следните документи на info@economicstrategy.org:



- есе на тема "What are your career aspirations? How will the CESC courses help you achieve them?"

- автобиография

- списък на изучаваните от тях предмети и оценките по тях (може и академична справка).



Крайният срок за кандидатстване е 6 октомври 2017 г.



Повече информация можете да намерите на следния адрес: http://www.economicstrategy.org



Занятията започват от 10 октомври и се провеждат всеки вторник и четвъртък от 18:30 в зала "Америка за България" в СУ до 20 декември включително.



Курсът е безплатен, а занятията се провеждат изцяло на английски език.



Macroeconomics for competitevness (MOC) е част дуото на "Харвардските курсове", които се провеждат в тясно сътрудничество с Центъра за икономически стратегии и анализи.