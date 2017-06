Валутният борд: 20 години не стигат, Как стана най-големият банков обир, Кой колко ще получи от ЕС до 2026 година...

Главният касиер, изнесъл преди седем години 21.2 млн. лв. с чанта от Алфа банк получи 15-годишна ефективна присъда. До ден днешен

разследващите не правят нищо, за да разберат къде са отишли парите, въпреки че е има конкретни данни за какво са били похарчени, като следите водят до серия от имотни инвестиции в района на Докторската градина в София. Цялата история напомня, че институциите, които трябва да контролират банките и следят за прането на пари и финансовите престъпления или не могат, или не искат да работят.

С гласовете на ГЕРБ и "Обединени патриоти" парламентът одобри създаването на анкетна комисия, която да разследва обстоятелствата около процедурата по договаряне на нов тип изтребители. Тя бе задвижена скоростно по време на служебното правителство на президента и бивш боен авиатор номер 1.

Темата е интересна и очевидно е удар по президента. В същото време именно склонността на висшите офицери да действат секретно и безотчетно в момента се превръща в най-голямата им слабост на българския политически фронт.

By FAR обясняват, че са 20% по-евтини от конкурентите, но така успяват да се популяризират. Брандът е на пазара от юни миналата година

Въвеждането на валутния борд преди 20 години беше едно временно решение, въведено, за да спаси България от хиперинфлацията и икономическата катастрофа, но се оказа най-стабилното нещо в политиката тук. Паричният съвет има предимства и недостатъци, за които е хубаво да се говори, вместо да бъде издиган в култ. Тъй като надзорните органи и политиците тук остават лишени от доверие, най-естественият и логичен път за изход от борда е влизането в еврозоната.Европейският съюз може и да е основан на ценности и принципи, но на всеки седем години на масата идва един прагматичен въпрос - кой плаща сметката. Ето този момент предстои след година, когато Европейската комисия предостави първата чернова на многогодишната финансова рамка за периода 2021 - 2026 г.Простата сметка показва, че от годишния бюджет на ЕС, който понастоящем е в размер на 140-150 млрд. евро, в края на десетилетието ще отпаднат приходи за поне 10 млрд. евро, а разходите му ще се увеличат с приблизително същата сума. Тоест отнякъде трябва сериозно да се реже. И то доста.Валентина Безуханова, Сабина Гьошева и Деница Бумбарова създават модния бранд By FAR миналата година.Те измислят моделите, поръчват ги във фабрика в Пещера и ги продават в 35 магазина от висок клас във Франция, САЩ, Англия, Белгия, Испания, Австралия, Русия, Украйна, Дубай. Цената на чифт започва от 250 евро. Създателките наи за 2016 отчита продажби зад граница за 750 хил. лева. Освен това получи признание и от "модната библия" Vogue – печатното издание представи By FAR в своя селекция за аксесоари редом до Chanel, Gucci, Yves Saint Laurent и други култови марки.