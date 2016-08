Вечерни новини: 29 август

Властите в Брюксел разследват атака срещу института по криминология



4 млн. лева с ДДС ще струва ремонтът на два самолета L-410, които не са летели от години. В понеделник военното министерство обяви поръчка за ремонта им. Старите чешки машини ще се използват за тренировъчни парашутни скокове.

Alstom подписа сделка за доставка на влакове в САЩ за 2 млрд. долара

Неизвестни лица са подпалили Националния институт по криминология на Белгия в ранните часове на понеделник. Избухнала е експлозия, но няма данни за жертви, съобщиха властите, цитирани от Reuters. Прокурор Ине ван Вимерх обясни, че няма непосредствени данни, че атаката по института, който е бил празен по онова време, е екстремистко нападение, въпреки че нито една версия не се изключва. По-вероятно е да става въпрос за криминален акт, възможно и за унищожаване на доказателства. Институтът извършва експертни анализи в криминални дела. "Имало е умишлен палеж, в резултат е избухнала експлозия, но в рамките на разследването не са открити взривни вещества", каза Вимерх. Европа е състояние на повишена тревога след терористичните нападения в Париж и в Брюксел.предложи в понеделник националният омбудсман Мая Манолова. Тя ще внесе в парламента предложение за промени в Гражданскопроцесуалния кодекс, които да закрепят това положение. Преди няколко месеца Манолова атакува пред Конституционния съд юрисконсултските такси, които могат да оскъпят изплащането на дълг от 20 лева до размер близо 400 лева. Още преди да е изчакала решението на КС, Манолова е решила да предложи промяна в закона, която да премахне огромните юрисконсултски възнаграждения в съдебни и изпълнителни производства.като близо 200 млн. лева от тях са просрочени. Най-сериозни са задълженията на лечебните заведения към доставчици на медикаменти и консумативи. Това сочи справка на Министерството на здравеопазването, изготвена по запитване на Mediapool. Задълженията на държавните болници към 30 юни са в размер на 406.8 млн. лева, а на общинските – 95.4 млн. лева. Спрямо същия период на миналата година дълговете на държавните болници са се увеличили с 33.9 млн. лева.Причината - доизграждането на участък от Западната дъга на Софийския околовръстен път и свързването й с тангентата. Забрано е преминаването по Северната скоростна тангента на автомобили, пътуващи от магистрала "Хемус" към Софийския околовръстен път. Затворен е и достъпът от "Ботевградско шосе", от "бул. Чепинско шосе" и от бул. "Рожен". Предвидените обходни маршрути за селата Мрамор, Доброславци и Житен са през Костинброд и през Нови Искър.както и защитата на националната сигурност на страната. Това заяви лидерът на БСП Корнелия Нинова по повод посещението на Борисов в Истанбул в петък и срещата му с канцлера на Германия Ангела Меркел в събота. "Кое наложи така рязко и еднолично без мандат нито от парламента, нито с решение на Министерския съвет да се смени позицията на България, която през март 2016 г. той заяви - че трябва да има облекчение за визите, когато се види желанието на Турция да изпълни споразумението по реадмисия? Турция не изпълнява споразумението и премиерът се явява куриер и говорител на Ердоган", заяви Нинова. Според нея Турция рекетира ЕС и Борисов е "говорител на този рекет".и в най-кратки срокове трябва да даде предписания за укрепване на силно пострадалите сгради и те да бъдат изпълнени в 14-дневен срок. Това съобщи кметът на Пловдив Иван Тотев пред журналисти в понеделник, след като в края на миналата седмица от главната прокуратура наредиха укрепването да се извърши незабавно. Комисията също така трябва да реши до края на работния ден дали да се възстанови частично движение по ул. "Иван Вазов" в района на изгорелите тютюневи складове. Следствените работи на прокуратурата са приключили в петък и вече теренът е свободен за огледите на експерти.показва скорошно проучване на PR гиганта Edelman, проведено сред 33 хил. души в 28 страни. Въпреки че компаниите все повече наблягат на това служителите им да имат различни социални придобивки, по-малко от една трета от участвалите в проучването смятат, че шефовете им показват високо етично поведение, поемат отговорност при криза или работят прозрачно. Според резултатите от анкетата, представена от бизнес изданието Fast Company, служителите искат тяхната компания и хората, които ги ръководят, да бъдат мотивирани не само от печалбата и ефективността на бизнеса. Също така са готови да се ангажират повече с работата си, ако видят, че началниците им се посвещават на различни обществени проблеми.Делът е малко над този, който акционерът Prista Holdco Cooperatief продаде преди две седмици. Тогава цената беше 6.108 лв. За акция, а в понеделник средната цена беше 6.99 лв. при изтъргувани 2 191 595 книжа. Купувач на пакета, който се равнява на 5% от капитала, беше основният акционер "Приста ойл холдинг", а транзакцията беше на извънборсовия пазар. Не е ясно обаче кой е продавач и купувач на въпросните акции в понеделник, които минаха в няколко сделки. Това означава, че купувачите може да са няколко. По останалите позиции на борсата нямаше голяма активност, а всички индекси се понижиха, като Sofix се прости с 0.51%.Търговският регистър е вписал вливането на "България он ер" ООД в публичното дружество "Инвестор.БГ", което става негов универсален правоприемник, съобщиха от преобразуваната компания. Така националната телевизия Bulgaria ON AIR, радио Bulgaria ON AIR, списанията Bulgaria ON AIR The Inflight Magazine, GO ON AIR The Traveller’s Magazine и сайтът www.bgoniar.bg стават част от "Инвестор.БГ" АД. За изпълнителен директор на "Инвестор.БГ" АД беше избрана Виктория Миткова (на снимката). Обединената компания, която ще се развива под корпоративния бранд Investor Media Group, включва още бизнес телевизията Bloomberg TV Bulgaria. Реално контролът на новата структура не се променя, тъй като вливащите се компании бяха под контрола на фирми, близки до "Химимпорт"."Топливо" увеличава консолидираната загуба през първото полугодие 2.5 пъти спрямо година по-рано, съобщи Investor.bg, като цитира консолидирания финансов отчет на дружеството, разпространен чрез БФБ – София.През първите шест месеца от годината дружеството увеличава загубата до 2.187 млн. лв. спрямо 868 хил. лв. към юни 2015 г. Нетните приходи от продажби към 30 юни възлизат на 87.388 млн. лв., като се отчита ръст от 12.5% същия период на миналата година. Приходите от продажба на строителни и отоплителни стоки се понижават с 1.699 млн. лв. до 27.850 млн. лв. В същото време с 23.6% растат приходите от продажба на газ и течни горива - до 59.538 млн. лв.Френската транспортна група Alstom обяви, че е подписала договор на стойност 2 млрд. долара за проектиране и изграждане на 28 високоскоростни влака с американския железопътен оператор Amtrak. Като част от сделката френската компания ще осигури дългосрочно техническо поддържане и резервни части, съобщава Reuters. Влаковете ще се движат по тн Североизточен коридор между Бостън и Вашингтон.Facebook премахва екипа от хора, които подбираха препоръчаните истории в опит да гарантира безпристрастен подбор на новините. Вместо това занапред новините ще се избират от алгоритъм и вече няма да има хора, които да пишат кратки описания на публикациите, съобщи компанията. Макар да не казва конкретната причина за решението си, то най-вероятно е провокирано от скандала, в който компанията се забърка преди няколко месеца. Тогава консерватори я обвиниха в умишлено скриване на новини от подобни сайтове или тяхното омаловажаване. Тя коментира казуса отново, като потвърждава, че не е открила злоупотреби. Facebook проведе разследване и обяви, че не е открила злоупотреби от страна на служителите си. Все пак социалната мрежа обеща да направи подобрения в подбора на новините, за да гарантира безпристрастност. Тя е успяла да направи това с разработката на нов алгоритъм, който в голяма степен автоматизира процеса.Apollo Global Management обяви, че ще купи компанията за облачни услуги Rackspace Hosting за 4.3 млрд. долара. По този начин инвестиционната компания ще увеличи вложенията си в технологичния сектор, съобщава Reuters. Цената от 32 долара на акция представлява премия от 6% при затварянето на търговията с книжата на Rackspace в четвъртък.