Вечерни новини: 1 септември

Бившият македонски премиер Никола Груевски и останалите партии се договориха за нова дата за парламентарните избори - 11 декември.

© Marko Djurica

803.3

хил. лв. струва на България издръжката на бежанците през първите три месеца на 2016 г. Най-голям дял заемат разходите за охрана, както и за горива, вода и енергия.

В рамките на проекта ще се провеждат допълнителни часове за компенсиране на пропуските на деца със затруднения в усвояването на учебния материал. Дейностите трябва да достигнат до най-малко 320 хиляди деца от 1 до 12 клас във всичките близо 2500 училища в България. Проектът е финансиран по оперативната програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от европейските структурни и инвестиционни фондове, и ще продължи 29 месеца. На година в училищата ще се вложат 58 млн. лв., като 46 млн. от тях ще са за възнаграждения. Следващата седмица ще заработи електронна платформа, в която за един месец ще се регистрират както училищата, така и всички физически и юридически лица, които искат да предлагат образователни услуги.



Ефкан Ала, министър на вътрешните работи на Турция, е подал оставка и е заменен от бившия министър на труда Сюлейман Сойлу. Това съобщи Reuters, цитирайки изявление на премиера Бинали Йълдъръм след срещата му с президента Реджеп Тайип Ердоган. Засега няма официален коментар за причините за оставката. Ала става най-високопоставеният служител, сменен в Анкара от опита за преврат на 15 юли насам. В дните след метежа под въпрос беше бъдещето на ключови фигури като министъра на отбраната, началника на Генщаба и ръководителя на спецслужбите, но тяхната лоялност към Ердоган и републиката беше потвърдена и те запазиха постовете си. Но както преди бунта на военните, така и след него в страната има поредица от кървави атентати, за които властите твърдят, че са виновни "Ислямска държава" и кюрдските екстремисти от ПКК. Последният от тях стана на 21 август в Газиантеп – едно от местата, смятани за основни райони, поддържащи управляващата партия от повече от десетилетие.

Кандидатът за американски президент от републиканците Доналд Тръмп се зарече, че ако бъде избран за държавен глава, пребиваващите нелегално в САЩ мигранти ще бъдат депортирани. Така той подчерта твърдолинейната си позиция по въпроса, след като преди седмица беше намекнал за евентуален по-мек подход, предаде БТА. В реч в щата Финикс Тръмп изрази неодобрението си към 11-те милиона души, които са дошли в САЩ нелегално седмица след като каза, че много от тях са "страхотни хора", допринесли за развитието на американското общество. Сега Тръмп заяви, че имигрантите ще трябва да се приберат в родните си страни и отново да кандидатстват за право да дойдат. "Нашето послание към света е следното: не можете да придобиете легален статут или да станете граждани на САЩ, като идвате нелегално в нашата страна", каза Тръмп.



БИЗНЕС

Стартира петото издание на конкурса "Най-добра българска фирма" на Първа инвестиционна банка. За пета поредна година най-успешните български компании ще имат възможност да участват в конкурса "Най-добра българска фирма на годината". Инициатор на проекта е Fibank (Първа инвестиционна банка). Мисията на конкурса е да фокусира общественото внимание върху примерите за устойчив бизнес, да поощри силните бизнес идеи и добрите бизнес практики. Предвид индикациите за икономическо възстановяване тази година акцент в надпреварата ще бъде потенциалът за развитие на българските фирми. Миналата година в конкурса участваха 240 компании.

Земеделските стопани ще могат да ползват целеви кредит за купуване на минерален тор и/или семена и за използването на неокончателно сертифицирани собствени семена за производство на пшеница от реколта 2017. Това реши на свое заседание управителният съвет на Държавен фонд "Земеделие", съобщиха от институцията. Заявления се приемат в отделите "Прилагане на схеми и мерки за подпомагане" на областните дирекции на фонд "Земеделие" за периода от 3 октомври до 15 ноември 2016 г. Крайният срок за изплащане на средствата е 19 декември 2016 г.

Лихвата по кредита е

3

%, но не по-малко от референтния лихвен процент, приложим към датата на сключване на договора за кредит. Общият финансов ресурс по целевия кредит е 10 млн. лв.

Това е записано в годишния доклад за националната ни сигурност, който парламентът прие с 97 гласа "за", 2 - "против" и 14 "въздържал се". От изказване на депутата от БСП Атанас Зафиров се разбра, че в доклада е поставен акцент и върху хибридната война, която по думите му била като извънземните - "всеки знае, че я има, но никой не я е виждал". Според социалистите най-големият риск пред сигурността е функционирането на институциите у нас., съобщи mediapool.bg. Производителите на медикаментите са уведомили Изпълнителната агенция по лекарствата за спирането им. Това са лекарството на "Мерк Шарп" и "Доум България" ЕООД Cedax и медикаментът на Astra Zeneca Zinforo 600 mg powder for concentrate for solution for infusion - 20 ml x 10. След извършена проверка в базата данни на разрешените за употреба лекарствени продукти ИАЛ е установила, че към 29 август няма други разрешени за употреба лекарствени продукти, съдържащи тези активни вещества. На пазара обаче има други продукти за лечението на този тип инфекции.Управителният съвет на фонд "Земеделие" одобри минимална помощ за подкрепа на пчеларите през 2016 г. от 4.379 млн. лв. Тя е за физически лица, еднолични търговци, юридически лица и кооперации, регистрирани към 29 февруари 2016 г. по Наредба 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани. По схемата ще се подпомагат пчелари, отглеждащи между 20 и 200 пчелни семейства, като за стопаните с над 200 пчелни семейства de minimis ще се предоставя за първите 200. Земеделските стопани, които отглеждат пчелни семейства, могат да подават заявления от 8 до 26 септември 2016 г. в отделите "Прилагане на схеми и мерки за подпомагане" на областните дирекции на фонда. Срокът за сключване на договорите и изплащането на помощта е от 17 до 31 октомври 2016 г.. Пред магистратите той отново заяви, че не е виновен за пожара, и поиска да бъде освободен от ареста и настанен в социално заведение, като подчерта, че няма намерение да се укрива. Мъжът беше обвинен за това, че на 20 август е запалил един от тютюневите складове, който се намира на ул. "Екзарх Йосиф" №13. След това пожарът се разпростря и върху други постройки и в крайна сметка унищожи четири сгради - паметници на културата. Пожарът е представлявал и опасност за живеещите наоколо. Втората съдебна инстанция потвърди решението на по-долната от 25 август, според което има реална опасност обвиняемият, който е многократно осъждан за кражби и грабежи, да извърши престъпление или да се укрие, тъй като няма постоянен адрес. Освен това обвинението, което му е повдигнато, е за тежко престъпление.Испанският парламент отхвърли втори мандат на действащия премиер Мариано Рахой в сряда, което повишава възможността за нови парламентарни избори – третите за последните 12 месеца, съобщаваЛидерът на консерваторите представи кандидатурата си пред парламента, след като предварително успя да си гарантира 170 вота – най-високия брой след месеци преговори с останалите партии в парламента. Но след над 9 часа дебати той не успя да спечели нови поддръжници и 6 гласа не му достигнаха, за да получи нужното мнозинство. Резултатът беше 170 гласа "за" и 180 "против". Рахой сега се изправя пред втори вот в петък, когато ще се нуждае от повече гласове в своя подкрепа, отколкото срещу себе си. Очакванията са той отново да се провали, тъй като лидерите на опозиционните партии заявиха, че ще продължават да гласуват с "против" вместо с "въздържал се", което би му позволило да управлява миноритарно правителство. Испания е без пълноправно правителство над 8 месеца, след като гражданите гласуваха за фрагментиран парламент и на първите избори през декември, и на вторите шест месеца по-късно.Малко над 227 млн. лв. са прехвърлени от един пенсионен фонд в друг в България през първата половина на 2016 г., сочат данните на Комисията за финансов надзор (КФН) на база на справките, представени от пенсионноосигурителните дружества и цитирани от investor.bg. Само през второто тримесечие на годината в пенсионноосигурителните дружества са подадени общо 59 232 заявления за промяна на участие и прехвърляне на средствата от един пенсионен фонд в друг.Общо 50 857 осигурени лица от подалите заявления през второто тримесечие на 2016 г. са променили участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. В сравнение с първото тримесечие на 2016 г., когато броят на лицата с променено участие е бил 53 704, се наблюдава намаление с 2847 лица, или 5.30 на сто.