Вечерни новини: 6 септември

Полицията задържа топ мениджъри на четвъртия по богатство руснак: Руската полиция претърси офиси и задържа топ мениджъри на компаниите "Ренова" и "Т плюс", принадлежащи на милиардера Виктор Векселберг, който според "Форбс" е четвъртият по богатство руснак, съобщиха руски медии. В рамките на разследване за корупция са задържани Борис Вайнзихер и Евгений Олховик, съобщиха от руското следствие. Преди ареста офисите на двете компании са били претърсени, били са иззети документи. Разследването е за даване на подкуп от над 800 млн. рубли, или 12.2 млн. долара, на бившето ръководство на Република Коми между 2007 и 2014 г., за да могат компаниите да получат изгодни тарифи за топло- и електроенергия. Собственикът на "Ренова" Векселберг беше сред наградените от Путин през 2014 г. за участието на компаниите му в подготовката на олимпиадата в Сочи.

e ръстът в БВП на един зает в сравнение с година по-рано. По предварителни данни на НСИ средно всеки зает създава по 14.7 лв. БВП за един отработен час (при 14.27 лв. преди година). Най-висока е производителността в промишлеността, където на един зает се падат 14.8 лв. на отработен час.

Това съобщи кметът на Варна Иван Портних, цитиран от БНР. "134 декара за управление в Морската градина, както и за още около 40 декара в района на "Пикадили парк" на военното министерство, където планираме да развием атракция за най-малките варненци, нещо като "Музейко" в София", каза Портних. Още 28 декара ще бъдат прехвърлени на общината в морската столица в района на бившата циркова площадка, където ще бъде изграден вторият център на града. Това съобщи премиерът Бойко Борисов по време на посещение на храма "Свети преподобномъченик Прокопий Варненски"., съобщават от пресцентъра на общината. В писмото си президентът на Асоциацията на европейските градове и столици на спорта Джан Франческо Лупатели поздравява старозагорския кмет Живко Тодоров за номинацията. За разлика от европейските столици на спорта, които са по една на година, европейските градове са по няколко на година. София е европейска столица на спорта през 2018 г., Русе е европейски град на спорта през 2016 г., а Бургас беше европейски град на спорта през миналата година.Решението е на районната дирекция за строителен контрол (РДНСК), по искане на окръжната прокуратура в Пловдив, припомнят от държавното обвинение. Тютюневият склад бе почти изцяло съборен на 6 март 2016 г. Впоследствие се оказа, че сградата е паметник на културата, но независимо от това главният архитект е издал разрешително за строеж на мястото на сградата. От община Пловдив се оправдаха, че собственикът на склада е представил удостоверение, издадено от Института за национално културно наследство, че сградата не е паметник на културата. Разследването продължава. По него обвиняеми са главният архитект на Пловдив и представителят на дружеството, собственик на тютюневия склад "Одрин 8" - Георги Бранеков.. От тях 3 0000 са върхови пожари и там няма да се изчаква, за да се види дали горите ще бъдат възстановени по естествен път и направо ще се премине към залесяване. Това заяви в Бургас министърът на земеделието и храните Десислава Танева, цитирана от агенция "Фокус". Само преди десет дни бяха отчетени едва 25 хил. декара. Тя отбеляза, че опожарени земеделски територии не подлежат на държавно подпомагане.. Тези послания бяха отправени по време на разговора на президента Росен Плевнелиев с министър-председателя на Чешката република Бохуслав Соботка в рамките на официалното посещение на българския държавен глава в Прага. Ден по-рано стана ясно и че Чехия ще окаже подкрепа на България за охрана на външната граница на ЕС., реши парламентът на първо четене в промени в Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и разузнавателните служби на Българската народна армия. Така ще се прецени дали тези лица нямат зависимост, която поставя под риск тайните на държавата, обясни депутатът от РБ Петър Славов, който е един от вносителите на закона. Всички, които имат достъп до класифицирана информация или кандидатстват за работа, изискваща достъп до секретни данни, да бъдат проверявани от Комисията по досиетата - това пък ще бъде предложено между първо и второ четене на закона.Президентите на САЩ и на Русия Барак Обама и Владимир Путин са разговаряли по-дълго от планираното по време на лидерската среща на Г-20. Двамата са обсъдили възможностите за прекратяване на огъня в Сирия, заяви високопоставен представител на администрацията на САЩ пред Reuters.Обама и Путин прекараха около 90 минути в конструктивна по думите му среща за обсъждане на хуманитарни доставки в Сирия, намаляване на насилието и сътрудничеството в борбата с въоръжените групировки, цитира агенцията американския представител. Говорителят на Путин, цитиран от ТАСС, допълни, че Украйна също е била тема на разговора, като двамата държавни глави са разговаряли известно време на четири очи и срещата е "минала добре". Преди това в кулоарите на форума двустранна среща проведоха и държавният секретар на САЩ Джон Кери и руският външен министър Сергей Лавров, но не са успели да сближат позициите по разрешаването на сирийския конфликт, информира агенцията. Обама и Путин не са навлезли в детайли по сделката, но са постигнали напредък и са възложили на Кери и Лавров да продължат работата по темата тази седмица, е казал американският представител. По думите му американската страна очаква да постигне спешно ефективен договор заради тежката хуманитарна ситуация, но не на всяка цена.Европа е близо до "предела на възможностите си" да приема бежанци, заяви председателят на Европейския съвет Доналд Туск в кулоарите на срещата на Г-20 в Китай, съобщи БНР."Практическата възможност на Европа да подслонява нови вълни от бежанци, да не говорим за нелегалните икономическите мигранти, е на лимита си", подчерта Туск. Европейският лидер призова международната общност да сподели част от тежестта, а страните от Г-20 да използват опита и финансовите си възможности да помогнат за разселването на бежанците извън ЕС. В резултат на споразумението с Турция след март потокът от мигранти от Анадола намаля, но се засили трафикът от Либия през Средиземно море. Само в Италия през последните дни пристигнаха над 14 хил. души.Прокуратурата на Париж поиска да започне наказателно дело срещу бившия президент Никола Саркози по подозрения за незаконно превишаване на разходите в неуспешната му кампания за преизбиране през 2012 г., предаде БТА. Предстои съдът да прецени дали да се даде ход на делото, но той ще трябва да изчака един месец, за да имат време защитата и обвинението да внесат евентуални обжалвания. Този график е много важен за Саркози, който трябва ще се яви на първични избори на дясната опозиция на 20 и 27 ноември. През февруари срещу Саркози бяха повдигнати предварителни обвинения за незаконно финансиране на предизборна кампания чрез система от фактури, целяща да прикрие неразрешени преразходи. Таванът на разходите за тази кампания е бил 22.5 млн. евро. Смята се, че Саркози го е надхвърлил с 18.5 млн. евро.Ръст на туристите от редица ключови пазари отчитат от курорта Албена през тазгодишния сезон, който ще продължи до края на октомври. Летовниците от Германия са с 27% повече на годишна база, туристите от Източна Европа - с 20%, от Белгия - с 18%, а скандинавците бележат увеличение с 6 на сто, съобщи пред журналисти търговският директор на дружеството Маргита Тодорова, цитирана от БТА. От началото на годината досега е реализиран ръст от 12% при реализираните нощувки. През следващия сезон, записванията за който вече започнаха, чадърите и шезлонгите ще се включват в цената на всички хотели, каза още Тодорова. Тя информира, че от догодина в Албена започва поетапното изпълнение на екологична програма с въвеждането на електротранспорт, на зъбчата железница, която ще свързва двете зони на курорта, с преработката на хранителните отпадъци в ресторантите и други. Почивките за следващия сезон ще поскъпнат с 3-5%, с което се отчита екологичният принос на всеки турист, посочи търговският директор.Среднодневният оборот на валутния пазар (спот транзакции, форуърдни сделки, суапове и опции) през април 2016 г. възлиза на 1.766 млрд. долара, което е увеличение с 9.5% спрямо същия период на 2013 г., показват данните на БНБ от изследване за пазара на валута и деривати. Данните са част от международно проучване на пазара на валута и деривати, провеждано на всеки три години от Банката за международни разплащания в Базел. През 2016 г. 52 централни банки, сред които БНБ, за четвърти път взеха участие в изследването. От своя страна БНБ избра 12 търговски банки, т.нар. отчетни дилъри, за участие. Резултатите показват, че спот транзакциите заемат най-висок дял във валутната търговия, като представляват 64% от всички транзакции (спрямо 75% през април 2013 г.). Среднодневният оборот на спот пазара през април 2016 г. достига 1.128 млрд. долара, което е с 6.9% по-малко спрямо стойността му за същия период на 2013 г. Останалите транзакции са осъществени чрез суапове на валутния пазар и форуърдни сделки, които представляват съответно 35% и 1% от общия оборот.Приходите от продажба на продукция на "Софарма" за осемте месеца на годината намаляват с 4% спрямо същия период на 2016 г., съобщиха от фармацевтичната компания. Продажбите на вътрешен пазар растат с 5%, а продажбите за износ намаляват с 10%. Компанията изнася продукцията си в над 30 страни, като едни от най-големите й пазари са Русия и Украйна. Към края на полугодието дружеството отчете спад на нетната консолидирана печалба с 8% до 26.3 млн. лв. За шестте месеца приходите от продажби на групата бележат понижение от 3%, достигайки 423.7 млн. лв. Продажбите на готова продукция намаляват с 20% до 108.5 млн. лв. през първото полугодие спрямо 135.3 млн. лв. година по-рано.Корейският технологичен концерн Samsung може да загуби 1 млрд. долара заради проблема с батерията на най-новия си смартфон Galaxy Note 7 и решението да подмени всички 2.5 млн. разпратени до момента устройства, показват изчисленията на Bloomberg. Инцидентът с батериите на Galaxy Note 7 ще струва на Samsung под 5% от прогнозираните приходи за 2016 г. в размер на 3 трлн. вона (20.6 млрд. долара), смята агенцията. Ефектът ще бъде негативен по-скоро за имиджа, тъй като на този модел Samsung разчиташе да се изправи срещу очаквания на 7 септември iPhone 7 Plus на Apple. Анализи на Credit Suisse Group AG, Daishin Securities Co. и Pelham Smithers Associates показват, че разходите ще са за 1 млрд. долара или по-малко. Запитан за финансовото измерение на случая, ръководителят на бизнеса със смартфони на Samsung Кох Дог Дзин заяви, че става дума за "сърцераздирателна сума". Все още не е ясно откъде са дошли проблемните батерии, които доведоха до неочаквани експлозии при над 30 броя от новия модел. Най-вероятно те са доставени от собственото подразделение на Samsung Electronics - компанията Samsung SDI, която е осигурила 70% от батериите в първите разпространени партиди. Останалите 30% са дошли от китайската Amperex Technology.Европейската комисия работи заедно с националните власти на 20 страни от ЕС, за да наложи глоба на Volkswagen и да поиска компенсация за шофьорите заради предполагаемото нарушение на германския автомобилен производител на законите за защита на потребителите на ЕС чрез манипулирани данни за вредните емисии, съобщава The Wall Street Journal. Европейската комисия смята, че Volkswagen е нарушил два закона от правната рамка за защита на потребителите на ЕС в 20 страни от евросъюза, заяви говорителят Кристиан Вигланд в понеделник. Това са директивата за продажба на потребителски стоки и свързаните с тях гаранции и директивата за нелоялни търговски практики от търговци към потребители. Комисията няма право директно да налага глоби или да търси компенсации от компании за нарушаване на правилата за защита на потребителите, но се надява да координира работата на националните власти в налагането на наказания, каза Вигланд.