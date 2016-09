Фотогалерия: Европа, а сега накъде?

26/28

"Карикатурата ми е вдъхновена от партито за Brexit. Дейвид (Камерън), Борис (Джонсън) и Найджъл (Фараж) се позабавляваха добре, но пиха твърде много. Rock'n'roll! И тогава нещата на купона излязоха извън контрол. Бандата свири "The ice age is coming, the sun's zooming in... engines stop running... but I have no fear, cause London is drowning". Тогава Джо Стръмър разбива китарата си и всичко е унищожено" – така описва карикатурата си за австрийския вестник Kurier Михаел Памесбергер. "На следващия ден те се събудиха с главоболие. Това беше огромен удар и не можех да не се сетя за обложката на албума на пънк-групата Clash." (Clash означава сблъсък, удар)



Kurier е един от водещите австрийски вестници. Той често играе решаваща роля в националния дебат с неговата лявоцентристка редакционна политика и проевропейски коментари.



Автор: Michael Pammesberger [Австрия, Kurier]