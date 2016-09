Вечерни новини: 28 септември

Мъск показа кораба, с който SpaceX планира да колонизира Марс



590 хил.

пътувания в чужбина са направили български граждани през август 2016 г., което е с 15.3% повече от същия период година по-рано, показват данните на НСИ. Броят на чужденците, посетили България, се е увеличил с 10.9% за същия период до над 1.9 млн. души.

Въпреки тежкия инцидент с избухване на ракета преди няколко седмици главният изпълнителен директор на SpaceX Илон Мъск представи на международна конференция проекта си за междупланетен кораб, с който хора да колонизират Марс. Целият комплекс е по-голям от най-мощната ракета, която САЩ са създавали – Saturn V, с която хора достигнаха Луната. На стартовата площадка той ще се извисява на 122 метра, ще има 3.5 пъти по-голяма маса, 3.6 пъти по-голяма тяга при старта и всичко ще бъде за многократна употреба. Космическият апарат, с който хората ще пътуват и ще се спуснат на Марс, ще се захранва по пътя със соларни панели. Далечната цел е да се постигне пренос до 100 души на кораб. Днес изпращането на човек до Марс би струвало около 10 млрд. долара на астронавт. За да колонизираме планетата, цената трябва да падне до около 200 000 долара.

"Топливо" купи имот за 4 млн. лв. в "Младост"

"Топливо" е сключило сделка за покупка на недвижим имот, находящ се в гр. София, жк "Младост 1А", с площ 6061 кв.м за сума в размер 4.1 млн. лв. без ДДС. На него ще бъде построена административна сграда. Продавач на имота е "Ераст", която обаче е свързана с купувача и мажоритарния му собственик "Синергон" холдинг. "Топливо" е една от най-големите компании за търговия със строителни материали и горива. През първите шест месеца от годината дружеството увеличава загубата до 2.187 млн. лв. спрямо 868 хил. лв. към юни 2015 г.



Близо 20% от българите над 15 години пазаруват онлайн

Над един милион и сто хиляди българи вече пазаруват онлайн, което е 19% от населението на страната над 15 години. За сравнение - всички интернет потребители у нас са 3 700 000. Това става ясно от актуалните данни на Еcommerce Europe, изпратени от СуперХостинг.БГ. Сред най-често пазаруваните продукти у нас се нареждат дрехите, технологичните продукти, самолетните билети и туристическите услуги. С поред доклада през 2015 г. българите са заплатили общо 49 млн. евро за дрехи и 23 млн. евро за продукти, свързани с информационните технологии, при покупки по интернет. За забавление у нас са изхарчени при интернет продажби около 20 млн. евро, също толкова – за обувки и лайфстайл, а за самолетни билети и настанявания – около 100 млн. евро. 19 млн. евро пък е стойността, за която българите са пазарували пакетни туристически пътувания онлайн.



Парфюмерия Douglas и хипермаркет "Пикадили" отварят врати в Paradise Center

На 30 септември парфюмерия Douglas отваря новия си магазин в Paradise Center, съобщиха от столичния мол. Първите 200 посетители на Douglas ще получат ваучери на стойност 10 лв. и 20 лв. Хипермаркет "Пикадили" ще отвори врати през октомври с изцяло обновена концепция. Магазинът ще разполага с фреш зона, щандове за свежи плодове и зеленчуци, за прясно месо с контролирано качество, собствена пекарна, селекция от вина и напитки. Акцент ще бъде специално обособената гурме зона. Щандовете за риба, морски деликатеси и биохрани ще са в отделни зони, характерни за различни кухни от целия свят.





Компанията за спортни дрехи Nike за трети пореден път обяви поръчки под очакваните от анализаторите,

съобщава Reuters

. Така най-големият производител на обувки в света продължава да среща затруднения срещу настъпващата конкуренция от страна на Under Armour и Adidas в Северна Америка. Акциите на компанията спаднаха с 4.4 процента вследствие на новините. Nike продължава да доминира пазара на обувки чрез своя бранд Air Jordan, но Under Armour и завръщатата се във форма Adidas започват все по-активно да взимат от лъвския дял на американската компания. Продажбите в баскетболния сектор отиват все повече в Under Armour, след като компанията подписа с играча на Golden State Warriors Стивън Къри през 2013 г. Adidas пък печели все повече популярност при обувките чрез известни личности като Кание Уест, който също през 2013 г. премина от рекламно лице на Nike към такова на Adidas.

Мексиканската компания Jose Cuervo, най-големият производител на текила в света, обяви във вторник, че ще пусне акциите си за първично публично предлагане, от което се надява да събере до 1 млрд. долара,

съобщава Bloomberg

. Това е нов знак за раздвижване на борсата в Латинска Америка. Jose Cuervo доминира сектора си в Северна Америка и може да се окаже интересно нововъведение на борсата. В момента растежът в търсенето на текила надвишава това в търсенето на водка, а представянето на Jose Cuervo в главната пазарна цел - САЩ, става все по-добро, след като компанията изживя няколко години на спад в търсенето. До момента през годината в Мексико е имало едва няколко първични публични предлагания. От Jose Cuervo коментираха, че финансите ще бъдат използвани, за да бъдат подпомогнати външният растеж на компанията и разширение на портфолиото.





Шестима сенатори в САЩ са поискали обяснение от Yahoo защо изтичането на информация от 500 милиона акаунта преди две години е станало известно едва миналата седмица, съобщава Reuters. Сенаторите, всичките от които са от Демократическата партия в САЩ, са отправили запитването си в отворено писмо до главния изпълнителен директор на Yahoo Мариса Мейър. "Личната информация на милиони американски граждани е била достъпна в рамките на две години, се казва в писмото. Това е недопустимо." Говорител на Yahoo! излезе с изявление, че компанията ще отговори на всички въпроси възможно най-бързо.

Средствата ще бъдат осигурени от фискалния резерв, след като Европейската комисия даде одобрението си. Компанията беше осъдена от Международния арбитражен съд в Женева да плати на руската "Атомстройекспорт" 628 млн. евро плюс ежедневни лихви от 167 хил. евро за това, че е поръчала реакторите за ядрения проект, от които впоследствие се отказа заради прекратяването на проекта през 2012 г.Националната агенция за приходите е изискала от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол документи за цялата процедура, при която дипломатическият клуб заедно с още три имота в квартал "Изток" бяха закупени от новоучредена компания на трима млади старозагорци срещу 8.5 млн. лв. Фирмата купувач Exclusive Web Design е на по-малко от година и с 3 лв. капитал.Министър Ивелина Василева и постоянният представител на Световната банка в България Тони Томпсън подписаха две споразумения за предоставяне на аналитични и консултантски услуги, които ще бъдат финансирани по оперативните програми "Околна среда" и "Добро управление". Експертите на Световната банка ще съдействат при създаването на национална програма за качеството на атмосферния въздух.Внесеният през януари 2015 г. законопроект, срещу който възразяват над 30 професионални и държавни организации, бе подкрепен с десет гласа "за" и трима "въздържал се" - депутатите от БСП и АБВ. Той влезе в полезрението на вътрешната комисия, защото според неговите текстове адвокатите, включително тези от страните от ЕС, ще получат достъп до националния регистър на българските лични документи. Измененията дават на адвокатите още удостоверителни функции, а това означава те да участват задължително при изготвянето на нотариални актове. Възраженията на гилдиите на нотариусите, счетоводителите, инженер-проектантите, брокерите на имоти и други професии са, че така се изземват техни функции в полза на адвокатите.с които се изисква членовете на управителните и контролните органи на пенсионноосигурителните дружества да имат подходяща професионална квалификация, опит и добра репутация. По отношение на инвестициите със законопроекта се предоставят на пенсионноосигурителните дружества по-добри възможности за диверсификация при инвестиране на активите на пенсионните фондове чрез разширяване кръга на допустимите финансови инструменти, като се въвеждат необходимите ограничения и лимити на инвестициите с цел намаляване на риска. Предложените изменения са част от действията по засилване на надзора и регулациите в областта на небанковия финансов сектор, залегнали като мярка в Националната програма за реформи, изготвена в рамките на засиленото наблюдение на икономическите политики в ЕС.По нейните думи страната всеки момент ще получи 80% от обещаната помощ от Европейската комисия в размер на 160 млн. евро. По-голямата част от сумата е предвидена за подобряване на охраната на границата. Над 15 млн. евро са предвидени и за създаването на три нови кризисни центъра за бежанци от затворен тип и издръжката им в следващите четири месеца, съобщи Румяна Бъчварова след заседание на Министерския съвет.Журналистът от "Дневник" и "Капитал" Спас Спасов получи голямата награда на "Програма Достъп до информация"Европейският съюз трябва да засили контрола върху износа на стоки и технологии, които могат да се използват правомерно, но и така, че да нанасят вреда, съобщи Европейската комисия, цитирана от ДПА. Eврокомисарят по търговията Сесилия Малмстрьом предлага разпоредби, целящи да се предотврати нарушаването на човешките права чрез технологиите за киберследене и незаконно използване, както и разпоредби, засягащи продукти с двойна употреба, свързвани с тероризъм. С няколко нови съвременни правила, за да гарантираме, че износът не се използва неправомерно за заплаха срещу международната сигурност или да се подкопаят човешките права, допълни тя. ЕС като голям производител и износител на стоки с двойна употреба вече прилага ограничения при продукти като ядрени реактори, експлозиви, оборудване за наблюдение и химикали, съобщи Европейската комисия. Предложението на комисията трябва да бъде одобрено от страните членки и Европейския парламент.Руският президент Владимир Путин може да посети Турция през октомври, заяви прессекретарят на руското президентство Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС. "Не изключваме такава възможност. Когато бъдат финализирани всички подготвителни дейности, ще направим съответното съобщение", каза говорителят на Кремъл. По-рано в сряда председателят на Съюза на турските търговско-промишлени палати и борси Рифат Хисарджъклъоглу каза на среща с руския заместник-министър на икономическото развитие Алексей Лихачов, че турското правителство очаква посещение на руския държавен глава в началото на октомври, при което ще бъдат обсъдени големи проекти като "Турски поток" и отмяна на някои ограничения за турски предприемачи в Русия.Главният прокурор на Босна и Херцеговина Горан Салихович е временно отстранен от длъжност до приключването на започната срещу него дисциплинарна процедура по подозрение за злоупотреба със служебно положение, предаде ТАНЮГ. Висшият съдебен и прокурорски съвет на страната съобщи, че дисциплинарната комисия към съвета проверява твърдения в медиите, че Салихович чрез посредник е издавал на президента на Република Сръбска Милорад Додик данни за разследвания на държавната прокуратура за негови финансови злоупотреби. Един от посредниците е бил журналистът Мато Джакович, който се срещал с главния прокурор, а после предавал сведенията на Додик. Доказателство за това са телефонни разговори, подслушвани от Държавната агенция за разследване и защита СИПА, един от които е изтекъл в медийното пространство. Самият Салихович в понеделник каза, че срещу него е заведена дисциплинарна процедура заради започнато от него разследване против Додик за организиране на противоконституционен референдум в Република Сръбска.Европейската комисия заяви в сряда, че извънредните мерки за възстановен контрол по граници между шенгенските държави продължават да са основателни, независимо от рязкото намаляване броя на мигрантите. Временната отмяна на свободното движение през границите бе въведена преди около година, включително от страни като Германия и Швеция. Сега еврокомисарят по въпросите на миграцията Димитрис Аврамопулос каза, че "те останат в рамките, определени от правилата в Шенген". Но той добави, че не е сигурно, че на петте страни (заедно с Норвегия, Дания и Австрия) ще бъде позволено удължаване на режима след изтичането му на 12 ноември. Аврамопулос съобщи, че над 60 000 мигранти и бежанци са блокирани в Гърция, а от гръцка територия и от Италия в други страни от ЕС са преместени 5651 души.