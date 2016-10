Топ обявите на karieri.bg

[Flickr]

AIMS Human Capital търси

Hewlett Packard Enterprise

Kinstellar търси:

Siemens търси

Siemens Healthcare търси

UBB Factoring

Самоувереността е един от най-важните фактори за успеха, както в професионален, така и в личен план. Това е стимулът, който може да ви накара да се развивате и да се стремите към постижения. Дори и на най-самоуверените хора им се случва в определени моменти да не им достига самочувствие, за да направят необходимата крачка напред. В такива случаи някои специалисти биха препоръчали метода "fake it till you make it", чрез който да се опитате да прикриете своята слабост. Има обаче и по-добри начини да си върнете увереността, без да се преструвате на някого, който не сте.Започнете да поемате рискове и да излизате все повече от зоната си на комфорт. По този начин сами ще докажете на себе си, че сте способни да се справяте с предизвикателствата. Насочете се към почтена кауза - нещо, от което и други хора ще имат полза. Така повече хора ще ви подкрепят и вие все по-малко ще имате причина да се съмнявате в себе си. Информирайте се възможно най-много. Знанията не само ще ви помогнат да си вършите работата по-добре, но и да защитавате избора си с реални аргументи пред хора, които поставят под въпрос вашите решения. Бъдете готови за промяна във всеки един момент, в който не се чувствате доволни от сегашното си положение. Може мястото, на което ще бъдете оценени, да е сред обявите за работа на Karieri.bg и новата работа да ви върне загубената увереност.търси:търси:търси Мениджър търси:търси Manager "Business Development & Client Relations"